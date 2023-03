qual-o-perfil-dos-novos-candidatos-a-vagas-de-trabalho-em-2023

Saúde mental é um dos temas mais fundamentais a serem discutidos pelo setor de Recursos Humanos Estamos em um período de pós-pandemia vivendo uma mudança significativa no objetivo e no significado da realização pessoal em nossos jovens candidatos a emprego. Recentemente, uma revista de negócios publicou uma matéria que listava alguns sinais de como identificar um ambiente de trabalho nocivo, como por exemplo ter medo de expressar suas opiniões, observar os colegas de trabalho reclamando de falta de energia, ter uma rotatividade muito alta; excesso de críticas das pessoas umas às outras pelas costas, ter um humor muito variável no trabalho, entre outros.

O que mais atraem os candidatos nos processos seletivos é a possibilidade de ser genuinamente aceito mesmo sendo diferente em termos de sexualidade, de gosto e/ou de estética pessoal; de poder trabalhar numa empresa que defende um propósito ou uma idéia que contribua com a sociedade; de passar por desafios que possibilitem o aumento do conhecimento; de ter flexibilidade de horário e de ter o contato com a tecnologia. Ou seja, o que motiva é o contexto e o conteúdo do trabalho e não o salário que vem dele, a saúde mental desta geração vem antes do holerite.

Na realidade, o que podemos perceber é que ideal de trabalho moderno não tolera mais o abuso da chefia e o ambiente tóxico. Não há mais a antiga necessidade de termos que passar por constrangimentos, abusos e assédios – ou engolir qualquer tipo de “sapos” – somente para atingir um patamar mais alto na empresa ou para sermos aceitos em determinados grupos. Este tipo de trabalho já não vale mais a pena.

Este é o perfil desta geração Z – nascidos após 1995 – que encontra mais facilidade de se comunicar em um ambiente virtual, mas que deseja ser acolhido e reconhecido no presencial, que quer encontrar no trabalho uma forma de lazer, que deseja um mundo melhor e ecologicamente correto e que gosta de expor suas opiniões políticas nas redes sociais, mas que tem aversão a qualquer tipo de conflito no mundo real, seja no trabalho ou fora dele.

O desafio da empresa é apresentar uma vaga de trabalho que possibilite o engajamento destes novos candidatos, sem perder o foco na produtividade e nos resultados da companhia, e que ainda que mantenha o ambiente corporativo saudável, fornecendo elementos modernos de gestão a liderança com atenção especial a saúde mental de seu time.

O que fazer para melhorar o ambiente de trabalho no âmbito da saúde mental

A saúde mental dos colaboradores deve ser fator primordial por parte da empresa, somente através de uma saúde mental em dia é possível que o funcionário esteja bem consigo mesmo e consiga desenvolver suas tarefas da melhor forma possível, sem que haja problemas ou afastamentos do trabalho.

Vittorio Rienzo