Quali sono le migliori uova di Pasqua?

Nelle case di tutti gli italiani è tradizione trovare, nel periodo pasquale, le famose uova di cioccolato. Ma non è sempre stato così. Tornando indietro nel tempo, a diversi secoli addietro, come regalo di Pasqua non venivano scambiate uova di Pasqua, bensì uova di gallina, quindi delle uova vere! Si tratta di una tradizione cristiana che vedeva questo dono augurale durante la Pasqua cristiana. A quel tempo, infatti, la chiesa non permetteva che venissero mangiate uova nella settimana precedente alla Pasqua, la cosiddetta Settimana Santa. Per questo motivo tutte le uova deposte durante quella settimana erano risparmiate e venivano decorate per poi essere regalate ai bambini nella domenica di Pasqua.

La prima testimonianza di un uovo di cioccolato risale al 1700, con Luigi XIV che commissionò al suo cioccolatiere personale David Chaillou di realizzare delle uova di cioccolato da regalare nel periodo di Pasqua per rimpiazzarle alle solite uova di gallina.

Oggi la scelta di uova di Pasqua è praticamente sconfinata, con uova al cioccolato fondente, al latte, cioccolato bianco o con le mandorle. Di sapori, colori e con sorprese sempre diverse, gli scaffali italiani offrono sempre più varietà. Ma quali sono, nel 2022, le uova più apprezzate? Quali è meglio scegliere?

Le uova di Pasqua del 2022

Ogni anno sempre la stessa storia. Qual è l’uovo di Pasqua da comprare? Amici, parenti, compagni, bambini ognuno ha la sua preferenza e nessuno vuole rimanere deluso. C’è a chi piace il cioccolato fondente, chi quello a latte e che invece mangia le uova solo di un determinato brand. C’è chi le vuole farcite, decorate, colorate, ricoperte di nocciole o di pistacchi. Chi è intollerante al lattosio o al glutine, chi preferisce con meno zuccheri e chi invece vorrebbe l’uovo dolcissimo.

La scelta è davvero immensa. Uova grandi, piccole, maxi, dipinte a mano o quelle che ci ricordano l’infanzia. Ecco le uova di Pasqua migliori da regalare a chi si ama, qualcosa di speciale, semplice e raffinato, anche ordinabile online o direttamente presso il proprio supermercato di fiducia.

Quale uovo acquistare al supermercato?

Tra le uova da supermercato più gettonate per il rapporto qualità/prezzo, spiccano senza dubbio le uova della catena tedesca Lidl, con un prezzo competitivo di €7,99. Le versioni sono differenti: cioccolato bianco e pistacchi, al latte e infine fondente, per chi ama il cioccolato più amaro.

Queste uova sono particolarmente apprezzate, non solo per il prezzo competitivo e la qualità raffinata, ma anche per le nocciole intere utilizzate per le uova, merito dell’azienda piemontese l a Suissa in attivo sul territorio dal 1981.

Non possono mancare le classiche uova della Ferrero, le famose uova Kinder, tra le più apprezzate nei bambini. Le sue uova, tutte con un cioccolato al latte all’esterno e una copertura di cioccolato bianco all’interno, sono note per il sapore morbido e la scioglivolezza. Per l’anno 2022 la Ferrero , che i consumatori hanno premiato per il rapporto qualità prezzo , propone quattro formati di grandezza a partire da 41 grammi fino 320 grammi e con un prezzo che oscilla tra i €17,99 e €30. I personaggi scelti per quest’anno sono: Super Mario, Batman, Minnie, Lovely Fairs, Star Wars, Jurassic World, Peppa Pig, Disney Princess, Pokemon, Avengers, Spiderman, WWF, Frozen, Hot wheels, Fantasy Dragone, PJ Masks e Miraculous.

I giochi pasquali

A proposito di uova pasquali, di cioccolato o meno, esistono diversi giochi legati proprio alle uova. È tradizione di lunga data, soprattutto negli USA, in Francia e in Belgio, organizzare una vera e propria caccia al tesoro, dove le uova sono il premio finale. Insomma, il cioccolato va guadagnato!

Questo gioco, sia per adulti che per bambini, consiste nel nascondere delle uova colorate di cioccolato in un giardino, un parco o per casa. Ai partecipanti viene dato un cestello per raccogliere i dolcetti trovati che, al termine del gioco, saranno tenuti dai partecipanti e mangiati durante la settimana.

In Italia, Spagna e Portogallo è finora poco conosciuto, ma sta prendendo sempre più piede e comincia ad essere apprezzato da grandi e piccini.

