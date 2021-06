quali-sono-le-transazioni-a-rischio-per-il-cashback

Scatta la caccia alla verifica di transazioni “anomale”, per stanare i furbetti che hanno fatto ricorso a trucchi per aumentare il numero di pagamenti effetuati

Il Cashback si verifica sull’app Io di PagoPa (foto PagoPa)

Il primo semestre del programma di cashback di Stato si avvicina al rush finale. Giugno è l’ultimo mese della prima edizione ufficiale, dopo quella di rodaggio avvenuta con il cashback di Natale, e la corsa al rimborso potrebbe riservare qualche sorpresa proprio in coda. Sono infatti scattati i controlli sulle “transazioni anomale”, che sembrano effettuate solo per aumentare il numero dei pagamenti validi ad aggiudicarsi in primis il super cashback di 1.500 euro riservato ai 100mila utenti con il maggior numero di operazioni. Il “ritorno-base” del 10% (fino a 150 euro) sul totale speso viene assegnato a tutti coloro che raggiungono o superano le 50 transazioni nell’arco di tempo in questione.

Sotto la lente finiranno dunque i pagamenti “ricorrenti”, di “importo irrisorio” ed effettuati in “numero elevato presso lo stesso esercente lo stesso giorno”: è quanto spiega un messaggio ufficiale inviato in questi giorni agli utenti. Sin dai primi tempi è scoppiato il caso simbolo dei microrifornimenti di benzina notturni, effettuati ripetutamente per aumentare banalmente il numero delle operazioni registrate dalla piattaforma PagoPa. È questa l’unica metrica del programma cashback, che conteggia i pagamenti elettronici tracciabili, purché il circuito dell’esercente sia registrato per aderire all’iniziativa.

Le mini-transazioni ritenute operazioni “abusive” non verranno quindi considerate come acquisti e saranno stornate, a meno che non si sappia dimostrare l’oggetto effettivo dell’acquisto, spiega l’agenzia Ansa, con sette giorni di tempo per provare che si tratta di un errore. Visti i profili di vulnerabilità della misura e la spesa che la stessa implica, 4,75 miliardi di euro per il biennio 2021-22 stanziati dal governo Conte bis, il programma è stato più volte considerato a rischio cancellazione o ridimensionamento, magari con uno stop anticipato proprio a giugno.

Finora è passato comunque indenne dal decreto Sostegni e dai vari scostamenti di bilancio, ma i primi esiti saranno sotto il monitoraggio del governo Draghi. Il cashback di Stato, una delle iniziative Cashless Italia per favorire la diffusione dei pagamenti elettronici nella lotta all’evasione fiscale, ha registrato sulla app Io 16 milioni di sistemi di pagamento, che fanno riferimento a 8,6 milioni di cittadini aderenti al programma. A oggi l’utente numero 100mila in classifica ha eseguito 463 transazioni in cinque mesi.