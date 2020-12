quali-spuntini-prediligere-durante-una-dieta-per-rimanere-in-forma-ma-con-gusto

Se un pasto equilibrato dovrebbe contenere i tre macro-nutrienti principali per il benessere del nostro organismo (carboidrati, proteine, grassi) nel giusto rapporto, uno spuntino, invece, dovrebbe avere la funzione di regolarizzare l’assunzione di cibo durante la giornata, anche per chi segue una dieta in regime ipocalorico. Il suo ruolo è principalmente quello di contenere la fame ed è proprio per questo motivo che si inserisce a metà tra la colazione ed il pranzo e/o tra quest’ultimo e la cena. Lo scopo è di non giungere troppo affamati a tavola, in questo modo sarà più facile non cedere alla tentazione del fuori pasto ipercalorico e poco sano.

I benefici

Tra i vantaggi principali ricordiamo che lo spuntino ci aiuta ad evitare di arrivare al pasto successivo troppo affamati, e, dunque, di non riuscire a controllare l’apporto calorico; aiuta ad evitare cali di rendimento e attenzione durante l’arco della giornata; ed infine, aiuta ad integrare e completare i pasti principali con quegli alimenti o nutrienti che per mancanza di tempo o di voglia non sono stati consumati.

Spuntini da evitare

Ma su cosa puntare? Le barrette e gli snack cosiddetti “dietetici” che troviamo negli scaffali dei supermercati, in realtà, spesso contengono additivi. Oltre a non apportare i giusti nutrienti, sono costose e non aiutano a dimagrire. Una porzione di verdura o di frutta fresca, invece, placa il senso di fame senza incidere troppo sul portafoglio.

Spuntino ideale

Quale potrebbe essere lo spuntino ideale? Ecco un elenco con 9 alimenti indicati per spezzare l’appetito e rimanere in forma: