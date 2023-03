qualifica-sp-tem-mais-de-100-mil-vagas-para-cursos-de-tecnologia

Curso é gratuito e há vagas exclusivas para pessoas PcDs, mulheres e pessoas de pele negra. Programa Qualifica SP é um programa do governo estadual

Reprodução/ Agência Brasil

Os moradores do Vale do Paraíba e região podem se inscrever em cursos de tecnologia oferecidos pelo Programa Qualifica SP. Ao todo, são disponibilizadas 123 mil vagas, incluindo vagas exclusivas para mulheres e PcDs. As inscrições tiveram início nesta quarta-feira (29).

Do total das oportunidades, 7 mil vagas são exclusivas às pessoas PcDs, 58 mil para mulheres e igual quantidade para homens. Dentro deste quadro, o público negro terá prioridade.

Para se inscrever, o interessado deve fazer um cadastro e seguir as informações no site do Qualifica SP (clique aqui). As inscrições vão até o próximo dia 30 de abril

Um dos objetivos do serviço é formar mão de obra especializada em áreas em que há déficit de profissionais, como no caso de TI.

