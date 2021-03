qualificazioni-mondiali-2022,-italia-senza-sbavature:-belotti-e-locatelli-battono-un’ostica-bulgaria

L’Italia batte la Bulgaria nella seconda gara delle qualificazioni ai Mondiali 2022: i gol di Belotti e Locatelli regalano il successo agli azzurri

Due successi in due gare. Italia a punteggio pieno nel girone C delle qualificazioni ai Mondiali 2022 in Qatar. Dopo il successo per 2-0 sull’Irlanda del Nord nella gara inaugurale, gli azzurri di Roberto Mancini segnano altre due reti alla Bulgaria nella seconda sfida. Importante fare più gol possibili nelle gare del girone poichè sarà solo la prima classifica a passare il turno e in caso di parità, probabilmente con la Svizzera, proprio il fattore gol rischia di essere una discriminante decisiva. Italia che gioca la solita partita attenta, con in mano il pallino del gioco, contro una Bulgaria fisica e ostica, ma inferiore tecnicamente.

Nel primo tempo la partita appare abbastanza bloccata, serve una giocata per spezzare la parità: ci pensa il ‘Gallo’ Belotti a trasformare il calcio di rigore dello 0-1 sul finale della prima frazione. Nella ripresa l’Italia viene fuori alla distanza e l’entrata di Locatelli si rivela provvidenziale: il centrocampista del Sassuolo finalizza un triangolo con Insigne piazzando un preciso destro a giro sul quale il portiere avversario non può nulla. Italia che ottiene dunque 6 punti e il primo posto nel girone C in attesa della prossima sfida contro la Lituania di mercoledì 31 marzo.