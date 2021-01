quando-esce-lucifer-5b?-incerta-l’uscita-dei-nuovi-episodi-causa-pandemia

La quinta stagione di Lucifer è divisa in due parti, ciascuna composta da otto episodi. A differenza quindi da quanto annunciato inizialmente, in tutto gli episodi della stagione 5 non sono dieci ma sedici. In particolare Lucifer 5A ha debuttato su Netflix venerdì 21 agosto 2020, ma quando esce anche Lucifer 5B?

Al momento purtroppo sembra incerta la data di uscita, visti gli ultimi aggiornamenti. Le riprese infatti, principalmente a Los Angeles, si sono arrestate causa l’aumento di contagi nell’ultimo periodo. Gli stessi autori della serie, tramite la pagina ufficiale Twitter di Lucifer, hanno rivelato di non sapere quando uscirà la 5B. Ecco cosa dice il Tweet:

We know everyone wants to know, but truth is even WE don’t know when #LuciferSeason5B will come out. It’s not finished yet. The pandemic blew up our plans. But when we have an official release date, trust us, we’re dying to let you know! Same with a trailer. #patience #Lucifer https://t.co/y31KRRIFph

— Lucifer Writers Room (@LUCIFERwriters) January 13, 2021