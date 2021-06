Situata su un immenso terreno circondato da alberi e affacciata su un lago privato, questa villa in Texas gode di una vista spettacolare sul paesaggio naturale. «Se all’esterno la villa risultava un vero paradiso non potevo dire lo stesso dell’interno, tutt’altro che attraente», racconta il designer Chad Dorsey che è dovuto correre in soccorso di questa famiglia per rimetter a nuovo una villa dalle infinite opportunità rimasta però agli anni ’90.

PH CODY ULRICH

L’ex proprietario, un imprenditore di successo, negli ultimi anni aveva adibito la casa a luogo di intrattenimento per gli amici piuttosto che come residenza principale. «La prima volta che ho visto la villa era molto tradizionale senza alcun tocco moderno e progetta a compartimenti, tutt’altro che armoniosa», afferma Dorsey. «Non era lo stile che i miei clienti desideravano, ma la privacy e la posizione sul lago hanno catturato la loro attenzione. Quello che volevano davvero era uno spazio aperto e arioso che riportasse alle atmosfere rilassate delle estati negli Hamptons».

Ed è esattamente partendo da qui che Dorsey ha ridisegnato l’intera casa, lavorando con gli appaltatori per gli elementi base, sovrapponendo una tavolozza chiara di materiali naturali ma durevoli.

PH CODY ULRICH

Gli arredi selezionati sono confortevoli ma chic, e in linea con lo stile distintivo di Dorsey, che definisce lusso rilassato. «È uno stile che può passare inosservato, ma il cliente con un occhio esigente apprezzerà i dettagli e la sensazione finale che restituisce quest’armonia di arredi».

Nonostante il candore che pervade tutto l’interno, non mancano dettagli audaci ed esuberanti insieme ad arredi creati su misura. La guest house, ad esempio, è un piccolo gioiello così come anche l’angolo bar mozzafiato sormontato da un lampadario scintillante in vetro e ottone.