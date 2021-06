È ad Austin, in Texas, che l’interior designer Juniper Tedhams ha affrontato il progetto più personale e importante di tutta la sua carriera. Il cliente? Il più esigente: sua madre.

«Diversi anni fa mia madre ha acquistato quella che pensava fosse la sua casa dei sogni nella mia città natale» – racconta Juniper Tedhams. «Poco dopo essersi trasferita si è resa conto che l’abitazione in realtà aveva diversi problemi, così mi ha chiesto di aiutarla con una piccola ristrutturazione. Naturalmente quello che doveva essere un lavoro minimo si è trasformato in una ristrutturazione durata due anni».

Ph Ryann Ford

«La casa è rivestita in legno in stile bungalow, circondata da case in stile vittoriano di inizio secolo vicino all’Università del Texas dove mia madre è professoressa. Aveva sempre voluto vivere in uno dei quartieri più antichi vicino all’ateneo – continua il designer.

Gli sfondi architettonici tenui e sobri sono stati scelti per dare risalto a una varietà di mobili personalizzati e un’invidiabile selezione di opere d’arte che caratterizzano le diverse stanze. “Gli arredi sono un mix di pezzi che ho progettato appositamente per questa casa insieme a un assortimento di tappeti e arredi vintage, alcuni della mia collezione di design del XX secolo. Volevo che i mobili, come le opere d’arte, fossero parte di un unico tutt’uno. Tutti questi elementi si combinano per rendere la casa armoniosa, senza che nessun elemento risulti sovrastante”, dice l’interior designer.

Ph Ryann Ford

«Tra gli obiettivi del progetto per mia madre, che si diverte spesso, c’era quello di renderla una sorta di santuario dove poter ospitare una cena per due o per venti amici. La casa è abbastanza grande da accogliere tutti i figli e i nipoti sotto lo stesso tetto ma non così grande da sembra vuota e fredda. È una casa felice. La mia visione per gli interni era quella di creare una casa confortevole ed elegante per una donna esuberante e creativa». Una tavolozza di colori off e l’uso di pochi materiali – pareti in gesso e pavimenti in noce – ha permesso di concentrare nei dettagli e negli arredi la maggior parte del colore, come le piastrelle di cemento marocchine che decorano i pavimenti del portico o i numerosi tappeti vintage.

Ph Ryann Ford

Non mancano anche le opere di gradi artisti da Picasso a Miró fino ad Andy Warhol, in connubio con divani rivestiti in lino Schiaparelli rosa, una lampada da terra di Jean Royére e un tappeto tuareg degli anni ’40 in pelle intrecciata e paglia. L’interior designer ha appositamente progettato un mix di mobili personalizzati, prodotti da Erik Gustafson, un vecchio amico e collaboratore di Tedhams, per completare il soggiorno da sogno della madre.