“Quando muore la Regina Elisabetta….”, Rivelata la terribile profezia di Nostradamus. C’entra anche Meghan. Mondo sotto choc

In queste settimane, loro malgrado, tengono banco i Windsor. Ovvio, scontato, dopo l’intervista-bomba concessa da Meghan Markle e dal principe Harry a Oprah Winfrey, il colloquio con le accuse di razzismo che ha gettato ombre cupe sulla famiglia reale inglese. E dopo l’intervista, di tutto e di più: indiscrezioni, smentite, retroscena, le frasi “rubate” al principe William contro il fratello Harry. E, soprattutto, le accuse a Meghan e consorte: quelle di aver mentito, di aver speculato, di aver fatto tutto per denaro e chi più ne ha più ne metta.

Ma non solo. Già, perché ora fa parlare anche una “profezia” sulla famiglia Reale. O meglio, fa ri-parlare, la profezia in questione. Già, perché non si tratta di un qualcosa di strettamente attuale, ma di una profezia di Nostradamus, e che dunque risale al sedicesimo secolo. Il veggente francese, per chi ci crede, avrebbe già anticipato eventi catastrofici quali l’avvento del nazismo e anche la caduta delle Torri Gemelle in seguito all’attentato terroristico dell’11 settembre 2011.

E che c’entrano i Windsor? Presto detto, secondo l’interpretazione dell’antica profezia di Nostradamus, la Regina Elisabetta sarebbe l’ultima monarca inglese. Insomma, quando lascerà il trono, quando ci lascerà, nessuno secondo il veggente prenderà il suo posto: né il principe Carlo né il figlio William, i primi nell’ordine di discendenza. Insomma, in questo anno terrificante per la famiglia Reale, tra “Megxit” e pandemia, ci si mette pure Nostradamus. Per inciso, della successione ad Elisabetta si era tornati a parlarne e parecchio in questi ultimi giorni, con le indiscrezioni sull’impossibilità da parte di Carlo a succederle, proprio come conseguenza delle gravissime accuse rivolte da Meghan ai Windsor.

L’intervista di Meghan e Harry a Oprah Winfrey potrebbe risolversi in un vero e proprio disastro per il principe Carlo. Lui e Camilla, impegnati in questi giorni in una visita ufficiale in Grecia, hanno sopra di loro una grosse nube nera che potrebbe scoppiare da un momento all’altro. Le dure parole che i duchi di Sussex hanno usato per parlare della famiglia reale nel corso della tanto discussa intervista potrebbe costare il trono al primogenito della Regina Elisabetta.

Stando ai più informati, il trono sarebbe a rischio per via dell’idea che tutti si sono fatti di Carlo dopo l’intervista del figlio Harry e della moglie Meghan. Quest’ultimo, infatti, ha parlato del padre in maniera molto severa. “Deluso da lui, non risponde alle mie chiamate. Sono deluso perché ha passato qualcosa di simile, sa cosa si prova col dolore. Lo amerò sempre, ma sono successe molte cose che fanno male”, aveva spiegato Harry, riferendosi anche al passato del padre con Lady Diana.

La reputazione del 73enne, quindi, è di nuovo in bilico dopo la tragica morte della moglie nel 1997 e il successivo matrimonio con Camilla. Al contrario, il fratello di Harry, William, sembrerebbe uscito rafforzato dagli attacchi dei duchi di Sussex. Harry, infatti, aveva detto di essere in pena per il fratello denunciando che lui fosse intrappolato nel sistema reale. William, però, ha dimostrato di non essere affatto in trappola e ha risposto sempre in maniera molto decisa alle accuse che Meghan e Harry hanno mosso contro Buckingham Palace. Adesso, insomma, c’è il rischio che William soffi il posto al padre. “La situazione è fuori controllo, servirà un miracolo per ripulire la sua immagine dopo l’intervista”, ha rivelato un insider di Palazzo su Carlo. E voi Che ne pensate? Fatecelo sapere sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News.

