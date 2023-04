‘Quando penso em Florianópolis a sensação é de felicidade’, diz artista que interpretou música clássica em celebração aos 350 anos da cidade

Do Rio de Janeiro, cantora vive em Santa Catarina desde 2006 e fala sobre a alegria em homenagear a capital. Bia Barros e a Camerata

Dona da voz feminina que invadiu as casas de Florianópolis nas últimas semanas através do arranjo clássico de “Aqui é meu lugar”, a carioca Bia Barros diz que se sente acolhida e feliz na “Ilha da Magia”.

Ela foi convidada a interpretar uma das quatro versões da canção composta originalmente em 2015 por Anderson Ávila, Celinho da Copa Lord, Edu Aguiar e Marçal Santini. A música é trilha sonora do movimento Floripa Faz Bem, da NSC, em comemoração aos 350 anos da cidade.

“Quando eu penso em Florianópolis a primeira sensação é a de felicidade. Em Floripa eu só vivi momentos lindos”, disse.

Natural da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Bia realizou o sonho de se mudar para Santa Catarina já adulta. Atualmente, mora com o marido Mimi Reis em Brusque, no Vale do Itajaí.

Também músico, foi ele quem a convidou para cantar profissionalmente pela primeira vez após ela vencer um concurso musical em 2008, dois anos após chegar ao estado.

“Na infância e adolescência eu sempre passava as férias de verão nas praias de Santa Catarina. Então, viver neste estado sempre foi um sonho nosso. Quando terminei o Ensino Médio, fiz um curso de química têxtil já focando no mercado de trabalho do estado, porque até então eu não cantava profissionalmente”, contou.

Contratada por um laboratório de química têxtil do Vale do Itajaí, foi incentivada por colegas de trabalho a se inscrever em um festival de música.

“Vivia cantarolando entre um experimento e outro, entre corantes e fios, buretas, pipetas [do laboratório têxtil em que trabalhava], mas cantar profissionalmente me parecia um sonho absolutamente distante. E eu sempre amei cantar desde pequena”, lembrou.

A partir de então, passou a se dedicar à vocação, circulando o estado para se apresentar, primeiro com uma banda e, depois de 10 anos, em carreira solo.

“A música sempre fez parte da minha vida. Como se tudo que eu vivesse tivesse que ter uma trilha sonora. Como se a música fosse tempero para todos os momentos, para mim. É assim que eu vivo a música”, salientou.

Princesas de Walt Disney foram referência

Artista que interpretou música clássica em celebração aos 350 anos da cidade: ‘Felicidade’

Originalmente gravada pelo grupo de samba “Entre Elas”, a música “Aqui é Meu Lugar” foi interpretada na versão clássica pela cantora carioca com instrumental da Camerata, grupo de orquestra. Para a narração da construção de Alberto Heller, com o maestro Jeferson Della Rocca, ela buscou referência nas princesas de Walt Disney.

“Botei toda a minha interpretação com as influências das princesas de Walt Disney para que estivesse costurando bem a minha voz com aquilo que eu ouvi gravado pela Camerata, com toda delicadeza, sofisticação e intensidade que eles me trouxeram”, contou.

Bia conta que ficou encantada ao ouvir a versão original. “Eu gosto assim, imprevisível, quando está escutando e o arranjo e a harmonia vão para caminhos que você não está esperando, eu amei já de cara”, disse.

Além disso, a artista menciona a parte favorita da música que viralizou.

“O refrão. É a frase que eu diria para Florianópolis se ela fosse uma pessoa. Eu faria essa declaração de amor para ela: ‘Eu te amo Floripa, eterna beleza que me faz sorrir’”.

Relação com Florianópolis

Bia diz que tem uma relação de afeto com Florianópolis. Segundo ela, muitos shows foram apresentados por ela na cidade.

“Quando eu penso em Florianópolis, a primeira imagem que vem pra mim é quando eu estou entrando na Beira-Mar [Norte] e vejo aquele pôr-do-sol maravilhoso, com a ponte Hercílio Luz ao fundo. Não tem como segurar o sorriso e não se encantar com a cena. E em Floripa eu só vivi momentos maravilhosos, para ficar no coração”, concluiu.

