quando-riaprono-le-palestre?-l’annuncio-del-ministro-spadafora

Verso fine gennaio si ipotizza la riapertura delle palestre, delle piscine e delle scuole di danza.

Sono in tanti ad aspettare la riapertura delle palestre. I centri sportivi sono stati tra le prime attività a dover chiudere per via dell’emergenza Coronavirus e, oggi, si spera in una ripresa. Con l’arrivo del vaccino e la diminuzione dei casi giornalieri il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora si è detto fiducioso proprio in merito alla riapertura delle palestre, le piscine e le scuole di danza entro fine gennaio.

La riapertura entro fine gennaio

In questo ore, a pochi giorni dall’arrivo e dalla somministrazione delle prime dosi del vaccino per il Covid-19, si comincia a guardare al futuro pieni di speranze. Le tante attività che hanno dovuto chiudere per rispettare le norme di contenimento della pandemia ora fremono all’idea di poter riaprire e cercare di recuperare i mesi perduti. Fra queste troviamo sicuramente le palestre e i centri sportivi. Per loro arriva quindi la buona notizia, entro fine gennaio potrebbe essere possibile riaprire.

Le parole del Ministro Spadafora

A dare la buona novella è stato il Ministro Spadafora che ospite di Agorà, su Rai Tre, si è detto fiducioso in merito ad una possibile riapertura di palestre, piscine e scuole di danza entro la fine di gennaio, ma con delle limitazioni. Chiaramente, come ha aggiunto il Ministro, bisognerà monitorare i contagi per valutare il da farsi, ma ci sono buone probabilità che tutto vada per il meglio.

Limitazioni e nuove indicazioni del CTS

Se dovessero riaprire le palestre lo faranno ovviamente con delle limitazioni e seguendo delle regole ben precise dettate dal CTS, il Comitato Tecnico Scientifico.

Bisognerà, immaginiamo, garantire sempre e comunque il distanziamento sociale, permettere agli iscritti di avere sempre a portata di mano degli igienizzanti ed evitare assembramenti. Tutte attività che, comunque, i dirigenti sportivi avevano già messo in atto in gran parte prima della chiusura di ottobre. Pare, inoltre, che siano anche già stati predisposti dei ristori e anche dei finanziamenti a fondo perduto proprio per aiutare le palestre, le scuole di danza e le piscine a poter ripartire.

Insomma, la riapertura delle palestre a gennaio sembra essere ormai concreta e possiamo solo sperare che i contagi non tornino a salire dopo le feste di Natale e Capodanno.

