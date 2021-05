quando-riprenderanno-a-viaggiare-gli-italiani?-lo-calcola-il-sito-blastness

Monitora i dati sulla pandemia (dai vaccini ai contagi) dei singoli paesi e ipotizza la data esatta in cui gli abitanti riprenderanno a muoversi

Venezia a fine aprile 2021 (foto: Matteo Chinellato / IPA)

New York – ha annunciato a fine aprile il sindaco Bill de Blasio – ha intenzione di “riaprire completamente”, senza restrizioni dovute al Covid-19, il primo luglio. Ma quali sono le date possibili di ripartenza dei turisti in giro per il mondo? Dalla Grecia alla Spagna, dal Messico al Giappone, il sito di Blastness (una società di servizi che si pone come partner per le strutture ricettive indipendenti) prova a prevedere quando, verosimilmente, gli abitanti dei vari paesi del mondo torneranno a viaggiare, sia a livello locale sia verso mete estere.

Nella sezione Covid-19 & Travel del sito vengono raccolti e monitorati dati interessanti sull’andamento della pandemia nei singoli paesi, dalle vaccinazioni ai nuovi casi. Basandosi su queste informazioni, il sistema stima la Travel Trust Date dei diversi paesi, cioè la data in cui si prevede che gli abitanti riprenderanno con maggiore serenità i viaggi turistici. Per esempio, oggi la data ipotizzata per una ripresa del turismo in Italia è il 5 giugno, mentre per la Germania si parla del 26 maggio e per la Grecia addirittura del 3 agosto. Stati Uniti, Gran Bretagna e Israele, invece, hanno già il semaforo verde: per loro, secondo il sito, la data è già passata e al momento si viaggia con fiducia.

Le ipotesi sul calendario vengono fatte incrociando diversi parametri, che sono disponibili per la consultazione: dalla percentuale di popolazione vaccinata (con una o con due dosi) all’andamento giornaliero e settimanale dei contagi. I risultati restituiti da questo strumento sono pensati, in primis, per aiutare gli albergatori e gli operatori del settore del turismo a farsi un’idea di ciò che li aspetta, per farsi trovare preparati. Ma sono interessanti anche per chi sta iniziando a pensare di prenotare le vacanze e si chiede che estate sarà quella del 2021.