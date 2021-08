Quando si sta riscaldando il pianeta terra? Il ghiaccio polare si sta sciogliendo Guerino Moffa in thema Mpa report una missione ardua

Lo afferma Guerino Moffa, la missione è ardua in quando Il ghiaccio sta scomparendo da entrambi i poli a un ritmo crescente. Il cambiamento climatico sta avvenendo più velocemente nelle regioni polari della Terra, dove le temperature stanno aumentando più del doppio rispetto al pianeta nel suo insieme. Ciò sta causando grandi cambiamenti nel paesaggio polare, vale a dire lo scioglimento del ghiaccio sia negli oceani (ghiaccio marino) che nelle calotte glaciali in Groenlandia e in Antartide.

Con ogni decennio, c’è circa il 13% in meno di copertura di ghiaccio. Il volume del ghiaccio marino è meno della metà di quello che era 20 anni fa.

L’impatto della mancanza di ghiaccio si sta manifestando in luoghi come l’Alaska, dove la mancanza di ghiaccio sta portando alla morte di pesci e animali e inondazioni costiere.

Secondo la NASA, la Groenlandia sta perdendo circa 286 miliardi di tonnellate di ghiaccio all’anno, mentre l’Antartide distrugge circa 127 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Entrambe le calotte glaciali hanno mostrato tassi crescenti di perdita di ghiaccio negli ultimi dieci anni. Secondo gli scienziati, l’estate del 2019 dovrebbe stabilire il record per il maggior scioglimento dei ghiacci mai registrato in Groenlandia. Avviso globale: esplora lo scioglimento dei

Il livello del mare sta salendo L’impatto più diffuso del cambiamento climatico è l’innalzamento del livello del mare in tutto il mondo. Una combinazione di calotte glaciali, ghiacciai e un’espansione dell’acqua mentre si riscalda ha causato un aumento del livello medio globale del mare di oltre 8 pollici dal 1900, con quasi la metà di tale aumento negli ultimi 25 anni.

Le proiezioni mostrano che gli oceani aumenteranno in media da 1 a 4 piedi in tutto il mondo entro il 2100 , il che esporrebbe da 30 a 60 milioni di persone in tutto il mondo alle inondazioni, supponendo che si possa mantenere il riscaldamento globale a 1,5 gradi Celsius.

Ma non dobbiamo aspettare fino al 2100 per vedere gli impatti dell’innalzamento del livello del mare.

Le comunità nel sud della Florida stanno già inondando molte volte all’anno durante le alte maree quotidiane e stanno lottando con i costi per combattere le maree crescenti .

L’uomo cerca di evitare l’acqua dell’oceano che si è diffusa su questa strada di Miami Beach durante l’alta marea. La città di Miami Beach è nel bel mezzo di un programma quinquennale di pompaggio dell’acqua piovana da 400 milioni di dollari e altri progetti che i funzionari della città sperano impediranno alle acque oceaniche di inondare la città mentre gli oceani si innalzeranno ancora di più in futuro.

Gli oceani si stanno riscaldando

Gli oceani del mondo si stanno riscaldando a un ritmo accelerato. L’oceano è la “memoria del cambiamento climatico”: circa il 93% dello squilibrio energetico della Terra finisce nell’oceano.

Gli oceani hanno subito cambiamenti consistenti dalla fine degli anni ’50 e sono diventati molto più caldi dagli anni ’60, con il 2018 che è stato l’anno più caldo mai registrato, seguito dal 2017, quindi dal 2015.

Un oceano più caldo porta conseguenze mortali. Le acque più calde portano ad un aumento delle precipitazioni, portando a tempeste più durature e più intense, uragani più forti, pericolose inondazioni costiere e la perdita di ghiaccio marino.

Se gli esseri umani non faranno nulla per mitigare il cambiamento climatico, il riscaldamento nella parte superiore dell’oceano sarà sei volte superiore entro il 2081-2100 rispetto al riscaldamento totale dell’oceano negli ultimi 60 anni, stimano i ricercatori .

La crisi climatica ha un impatto sulla tua salute

La crisi climatica potrebbe “arrestare e invertire” i progressi compiuti nella salute umana nel secolo scorso, affermano gli esperti .

L’aumento delle temperature globali potrebbe portare a molti più decessi rispetto ai 250.000 all’anno tra il 2030 e il 2050 previsti dall’Organizzazione mondiale della sanità solo cinque anni fa.

Temperature più elevate portano più malattie trasmesse da insetti e casi di malaria, diarrea, stress da calore, difetti cardiaci e malnutrizione.

La carenza di cibo potrebbe diventare un problema serio.

Circa l’1% delle calorie alimentari è già stato perso dalla produzione alimentare globale a causa dell’aumento delle temperature. Ciò significa una grave perdita di calorie alimentari per circa 50 milioni di persone.

I crescenti livelli di CO2 hanno anche avuto un impatto negativo sul valore nutritivo di alcune colture come il riso e la crisi climatica ha ridotto la resa delle colture.

Ha anche avuto un impatto negativo sullo sviluppo floreale, il che significa che gli impollinatori – api e farfalle – che si affidano a quel polline sono messi a rischio dalla crisi climatica.