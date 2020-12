quando-smettiamo-di-credere-a-babbo-natale?

La tazza di latte con i biscotti sul tavolo in cucina, le lucine dell’albero accese, l’attesa con il naso all’insù. Per scoprire, se davvero, a un certo punto si sente risuonare in lontananza il tintinnio della campana di Babbo Natale, che sulla sua slitta trainata dalle renne, solca i cielo di tutto il mondo.

Eccola qui la magia del Natale, tutta racchiusa in una storia che si tramanda di genitore in figlio, che sa di amore e un pizzico di nostalgia. Perché, in fondo, in quanti torneremmo anche solo per un giorno bambini per credere ancora, con fiducia, a Babbo Natale? Quando abbiamo smesso di farlo?

Si sono posti questa domanda diversi ricercatori.

Secondo il sondaggio svolto dall’università inglese di Exeter, è intorno all’età di otto anni che svanisce la magia e si smette (con sofferenza) di credere all’esistenza di Babbo Natale. Ricordate quando vi è successo? Spesso è una doccia fredda, di cui si decide di non tenere conto. Si vive con rabbia verso gli adulti, in primo luogo verso la famiglia, colpevole dell’inganno. Il 64 per cento degli intervistati ha spiegato di aver scelto di continuare a credere a Babbo Natale, nonostante la verità fosse chiara.

L’esistenza di Babbo Natale è spesso un grande dilemma per i genitori. Il 31 per cento di loro ha dichiarato di aver mentito ai figli che chiedevano loro direttamente se Babbo Natale fosse vero, il 40 per cento ha ceduto e ammesso la triste verità.

La pandemia fermerà Babbo Natale? Naturalmente no. Quando non riuscirà ad arrivare in maniera tradizionale, Babbo Natale si affiderà alla tecnologia e arriverà in videochat. Nell’anno degli aperitivi e la vita online, non poteva fare eccezione. Grazie al progetto «Crescere Insieme», Santa Claus potrà collegarsi in videochat con i bambini direttamente dalla Lapponia e conversare con loro per 15 minuti. Come? Basterà fissare l’ora e il giorno per l’appuntamento e inviare una descrizione dei piccoli all’indirizzo «babbonatale@crescereinsieme.org». Non è meraviglioso?

