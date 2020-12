quando-torna-this-is-us-nel-2021?

Quando ricomincia This Is Us 5 nel 2021?

This Is Us nel 2021: quando tornano le vicende della famiglia Pearson in prima visione assoluta su Fox?

Si è conclusa col quarto episodio intitolato “La grandezza dei sogni” in onda martedì 15 dicembre, la messa in onda di This Is Us 5 nel 2020, iniziata lo scorso martedì 26 novembre e negli Stati Uniti il 27 ottobre.

Le riprese della quinta stagione, posticipate come innumerevoli altre produzioni a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, sono iniziate il 24 settembre a Los Angeles. La macchina produttiva della serie viene messa abitualmente in moto a luglio: la quinta stagione ha dovuto fronteggiare un considerevole ritardo dovuto alla pandemia globale.

continua a leggere dopo la pubblicità

Per girare nel rispetto dei protocolli di sicurezza, i tempi si allungano e di conseguenza, la finestra tra la produzione degli episodi e la loro trasmissione si accorcia. Produrre episodi richiede più tempo, e pertanto le pause in palinsesto aumentano per accomodare le tempsitiche del set.

Dopo aver trasmesso i primi due episodi di This Is Us 5 il 27 ottobre, la rete americana NBC ha saltato una settimana per poi mandare in onda il terzo e il quarto episodio rispettivamente il 10 e il 17 novembre.

Quando va in onda il quinto episodio di This Is Us 5

In Italia, Fox ha trasmesso il primo episodio di This Is Us 5 martedì 26 novembre, e a seguire per altri tre martedì consecutivi fino al 15 dicembre. Con il quarto episodio, la programmazione italiana ha raggiunto quella americana.

Questo è il motivo per cui This Is Us 5 non va in onda martedì 22 dicembre: al suo posto è prevista una replica di Grey’s Anatomy 17.

continua a leggere dopo la pubblicità

Negli Stati Uniti, l’episodio 5 della quinta stagione di This Is Us va in onda martedì 5 gennaio 2021 su NBC; il sesto è previsto per martedì 12 gennaio, sempre per quanto riguarda la programmazione americana.

Sul ritorno di This Is Us 5 su Fox nel 2021 non abbiamo conferme. È probabile che gli episodi della quinta stagione torneranno verso febbraio, quando la rete avrà più di un paio di episodi da trasmettere consecutivamente. Sulla data di messa in onda, restiamo in attesa di un annuncio da parte di Fox.

La buona notizia è che sembra che la quinta stagione di This Is Us sarà composta da diciotto episodi come le quattro precedenti. Il pubblico ha almeno un’altra stagione da pregustare: la sesta è già stata confermata da NBC, che nel maggio del 2019 confermo This Is Us per tre ulteriori stagioni fino al 2022.