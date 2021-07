quante-altre-donne-incinte-moriranno-annegate-prima-che-la-situazione-cambi?

Lampedusa, a seguito di un barcone ribaltato, annegate sette donne, una delle quali in gravidanza. Il numero di persone morte in mare nei primi sei mesi del 2021 è triplicato

Dicevano che ad arrivare in Italia sui barconi sono solo uomini palestrati, in perfetta forma e con cellulari di ultima generazione. Ogni naufragio ci racconta invece una storia molto diversa. Nelle scorse ore un barchino con a bordo decine di persone si è trovato in estrema difficoltà a sole 5 miglia nautiche dall’isola di Lampedusa. Sette donne, tra cui una 20enne incinta, sono morte, i dispersi sono dieci tra cui due bambini. Tra i sopravvissuti portati in salvo – una cinquantina – ci sono diverse altre donne e bambini.



Lampedusa, la guardia costiera in soccorso dei naufraghi – immagini iPa

Il numero di persone morte nel Mediterraneo nei primi sei mesi del 2021 è triplicato rispetto allo stesso periodo del 2020, sottolinea Save the Children. Al 30 giugno sono 823 le persone decedute o scomparse, una conta terribile su cui continua a regnare il silenzio. I media dedicano ormai poco spazio ai naufragi, si è creato un meccanismo di normalizzazione del fenomeno per cui ogni volta che leggiamo dell’ennesima tragedia proviamo sempre meno empatia tanto ne siamo abituati, un po’ come succede con il bollettino dei decessi per Covid-19. Intanto però la strage va avanti ed emergono tutti i limiti, le responsabilità, di un’Europa che resta a guardare, volta lo sguardo, se ne lava le mani nella migliore delle ipotesi, criminalizza e dà in pasto queste persone ai torturatori libici nella peggiore.

Quello che manca, il problema reale che invece di essere sanato viene estremizzato giorno dopo giorno, è un sistema di soccorso strutturato che consenta di evitare le stragi quando esse stanno per verificarsi. In fin dei conti, la conta infinita dei morti nel Mediterraneo è frutto di tempi di assistenza dilatati, con barchini alla deriva per ore se non per giorni. L’Europa e l’Italia in primis preferiscono demandare gran parte del lavoro alla guardia costiera libica, non proprio un modello di assistenza umanitaria tra episodi ripetuti di spari in mare sui migranti e chiamate di soccorso puntualmente ignorate. Le guardie costiere e militari dei paesi europei, per esempio quelle italiane e maltesi, hanno ristretto la loro attività proprio perché si affidano ai partner libici, ma il risultato è che il rischio di naufragi cresce, come denunciato qualche mese fa da un rapporto di Dunja Mijatovic, commissaria per i diritti umani del Consiglio d’Europa. Chi potrebbe mettere una pezza a tutto questo sono le ong ed è qui che si apre il più grande paradosso.

Criminalizzate, ostacolate, scarsamente sostenute, in questi anni le tante potenziali navi umanitarie presenti nel Mediterraneo hanno dovuto combattere una guerra contro tribunali e istituzioni per fare quello che dovrebbe essere normale, tanto più se non eseguito dai singoli stati: salvare vite. La scusa ufficiale è stata quella del pull factor, nel senso che la loro presenza in mare stimolerebbe le partenze e dunque i naufragi. Da quando il mare è un deserto in termini di soccorso però le traversate sono andate avanti imperterrite, le morti anche, a conferma di come quella delle ong come fattori di attrazione è una favola che ci piace raccontarci.

Mentre nelle scorse ore sette donne perdevano la vita, imbarcazioni umanitarie come la Alan Kurdi, la Sea-Eye 4, le Sea-Watch 3 e 4 erano bloccate in porto a causa dei fermi amministrativi ordinati dal ministero delle Infrastrutture italiano. Altre navi vivono una continua alternanza tra blocchi e via libera, che complica notevolmente il lavoro dei soccorsi e dà tutto tranne che stabilità al Mediterraneo. Questo, unito all’atteggiamento passivo-aggressivo dell’Europa, spiega perfettamente perché nel mare davanti casa nostra si continua a morire.