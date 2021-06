quante-transazioni-servono-per-ottenere-il-primo-cashback

Cosa c’è da sapere sul programma di rimborsi per spingere i pagamenti digitali, che a giugno arriva alla conclusione del suo primo semestre

Il Cashback si verifica sull’app Io di PagoPa (foto PagoPa)

Il primo semestre del cashback di Stato è ormai agli sgoccioli: mercoledì 30 giugno terminerà la prima tranche del programma, ultime ore quindi per raggiungere il numero minimo di 50 transazioni nei primi sei mesi, che garantisce l’incasso dei rimborsi direttamente sull’Iban, accumulati fin qui un acquisto dopo l’altro presso negozi fisici e supermercati.

Lanciato a gennaio nell’ambito del piano Cashless Italia che include anche la lotteria degli scontrini, il cashback di Stato ha avuto una fase di rodaggio con la versione “extra” di Natale, dall’8 dicembre a San Silvestro. Nel corso del primo semestre 2021 sono 7,8 milioni gli utenti con transazioni valide, effettuate con metodi elettronici che comprendono carte di credito e di debito su circuiti abilitati, app digitali di pagamento e alcune card della gdo. Se non verrà sospeso o modificato prima, il programma dovrebbe riprendere per altri due semestri, terminando fra un anno.

Ad aver finora raggiunto e superato le 50 operazioni sono stati tre utenti su quattro, 5,9 milioni di persone. L’accredito verrà erogato entro 60 giorni a partire dal primo luglio con un bonifico sul numero di conto corrente, purché questo sia stato indicato nella sezione “portafoglio” dell’app Io al momento della registrazione o anche successivamente, comunque entro la data di scadenza del semestre anche in caso di eventuali modifiche.

Il rimborso per ogni singola transazione viene riconosciuto nell’ordine del 10%, ma non oltre i 15 euro anche se la spesa effettuata supera i 150 euro e allo stesso modo il computo del cashback complessivo non potrà superare i 150 euro anche se l’esborso totale è superiore ai 1.500 euro. Per i 100mila con il maggior numero di transazioni, tuttavia, c’è anche il super cashback, che riconosce un bonifico aggiuntivo da 1.500 euro uguale per tutti gli aventi diritto.

È questo il “premio” che ha ingolosito i “furbetti” che con piccole operazioni ripetute hanno cercato di scalare la classifica, mettendo a rischio la credibilità stessa del programma. Al momento, il 16,2% delle transazioni elettroniche è compreso nella fascia 0-5 euro, il 30,3% entro i 10 euro. Una operazione su quattro si attesta fra i 25 e i 50 euro, la fascia media più consistente. L’utente numero 100mila in classifica ha effettuato 702 pagamenti validi, da gennaio a oggi.

Anche il super cashback verrà erogato direttamente sull’Iban, in modo cumulativo con il cashback di base (150 euro). Un partecipante potrebbe quindi potenzialmente ottenere 3.300 euro in totale nell’arco di un anno, inoltre se due partecipanti sono cointestatari dello stesso conto corrente, riceveranno lì insieme i rispettivi rimborsi. Il rimborso ottenuto con il cashback non concorre a formare il reddito del beneficiario e non è soggetto a tassazione.