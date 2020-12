quanti-pesticidi-rischiamo-di-ingerire-con-frutta-e-verdura?

In quasi tutte le diete e gli stili alimentari bilanciati c’è una costante: l’alto apporto di fibre. Un obbiettivo che si può raggiungere facendo sostanzialmente una cosa e cioè mangiando molta frutta e verdura. Dopotutto, ce lo ripetono genitori e nonni fin da quando siamo bambini che questi elementi fanno bene.

Questo forse poteva essere sempre vero fintanto che frutta e verdura arrivavano quasi solo dall’orto di casa. Per anni, infatti, la società italiana è stata prevalentemente contadina.

Ma oggi che pomodori e zucchine fanno spesso molti chilometri prima di arrivare sulle nostre tavole e non sempre sappiamo come sono stati coltivati, possiamo dire lo stesso? Nell’agricoltura intensiva, in particolare, talvolta alcuni processi possono non essere molto ortodossi.

Dall’annuale indagine di Legambiente «Stop Pesticidi» emerge in particolare un aspetto che non è molto confortante. Analizzando i dati elaborati nel 2019 – su un totale di 5.835 campioni –, è emerso che sulla nostra tavola con la frutta e la verdura arrivano diversi residui chimici. Che, neanche a dirlo, rischiano di essere ingeriti con effetti negativi sulla nostra salute.

In particolare, è la frutta a preoccupare gli analisti di Legambiente: oltre il 70% contiene residui di pesticidi; in testa alle tipologie più «contaminate» fra quelle analizzate ci sono l’uva da tavola (l’89,2% ha almeno un residuo), le pere (85,9%) e le pesche (83,5%).

Migliore è invece il risultato delle analisi sui campioni di verdura. Il 64,1% non ha infatti alcun residuo; fra quelli con irregolarità spiccano i peperoni (8,1%), gli ortaggi da fusto (6,3%) e i legumi (4%). In questo caso spesso l’irregolarità è determinata dal superamento dei limiti massimi di residuo di pesticidi, ma anche dall’utilizzo di sostanze non consentite per la coltura nel 17,6% dei casi.

In questa situazione generale, è interessante osservare che molti dei campioni che presentano residui di sostanze dannose per il nostro organismo sono di fatto nei limiti di legge. Il 46,8% dei campioni regolari per la legge, infatti, presentano uno o più residui di pesticidi.

Fra i campioni provenienti dall’estero sono quelli cinesi i più irregolari (38%); a seguire la Turchia (23%) e l’Argentina (15%). In alcuni di questi prodotti agricoli sono inoltre presenti casi di multiresiduo. Un campione di bacca di goji ne presentava ben 10 e uno di tè verde 7.

In questo panorama poco confortante per la nostra salute, spicca per una generale assenza di pesticidi l’agricoltura biologica. L’Italia è uno dei paesi che guida la produzione di biologico a livello mondiale e i risultati, stando all’analisi, sono incoraggianti: su 359 campioni analizzati 353 risultano regolari e senza residui. «L’ottimo risultato è ottenuto, tra le altre cose, grazie all’applicazione di ampie rotazioni colturali e pratiche agronomiche preventive, che contribuiscono a contrastare lo sviluppo di malattie e a potenziare la lotta biologica tramite insetti utili nel campo coltivato» si legge nel rapporto di Legambiente.

«Occorre liberare l’agricoltura dalla dipendenza dalla chimica per diminuire i carichi emissivi e favorire un nuovo modello, che sposi pienamente la sostenibilità ecologica come asse portante dell’economia made in Italy, diventando un settore strategico per il contrasto della crisi climatica» ha commentato il presidente di Legambiente Stefano Ciafani. «Le risorse europee, comprese quelle del piano nazionale di ripresa e resilienza, vanno indirizzate all’agroecologia, in modo da accelerare la transizione verso una concreta diminuzione della dipendenza dalle molecole pericolose di sintesi, promuovendo la sostenibilità nell’agricoltura integrata e in quella biologica come apripista del modello agricolo nazionale, con l’obiettivo di giungere in Italia al 40% di superficie coltivata a biologico entro il 2030».

LEGGI ANCHE

Il futuro del cibo: l’alimentazione responsabile e sostenibile in onda su Rai Due

LEGGI ANCHE

«A Natale puoi»: il jingle di Bauli ora è in uno spot fatto da noi

LEGGI ANCHE

Nespresso: donati 630 quintali di riso grazie all’iniziativa «Da Chicco a Chicco»