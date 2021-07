quanto-costerebbero-le-auto-dei-film-di-fantascienza-se-esitessero-davvero

Le auto utilizzate nei film di fantascienza hanno quasi sempre contribuito al successo stesso della pellicola. Gli esempi sono innumerevoli; basti a pensare alle diverse Batmobili o alla Ecto 01 utilizzata dai mitici Ghostbusters o ancora alla DeLorean di Ritorno al Futuro. Ma quanto costerebbero queste vetture nella realtà? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il sito specializzato in analisi comparative Uswitch.com che, dopo aver verificato i modelli di auto appartenenti al mondo della fiction (cinema e tv) più ricercati sul web e consultato CashForCars.com per avere un’idea del costo stimato, ha stilato una classifica del deci veicoli più costosi. Da precisare che tutti i veicoli presi in analisi sono stati derivati dalla personalizzazione/trasformazione di un modello di serie.

L’auto più cara di tutte è risultata essere la Gadgetmobile guidata dall’ispettore Gadget nel film del 1999. L’auto in questione ha un valore stimato di ben 21.296.574 euro. Originata dalla trasformazione della Lincoln Continental convertibile del 1964, che costa poco più di 60mila euro, a causa dei suoi innumerevoli gadget, nonché alla possibilità di cambiare forma e in virtù della presenza del motore a reazione, ha raggiunto la ragguardevole cifra sopra citata.

Secondo posto per l’Acura 2012 della Stark Industries presente nel film Marvel The Avengers e guidata da Tony Stark, alias Iron Man, interpretato da Robert Dooney Jr. Le caratteristiche hi-tech come il motore a 32 valvole da 80.000 TOHC alimentata a palladio con blocco forgiato in titanio e sistema di trasmissione HYPER-Shift a 9 velocità, oltre al volante con palm-scan ID, hanno portato questa peculiare vettura a raggiungere un costo stimato di 7.811.999 euro.

Chiude il podio, posizionandosi al terzo posto, la Batmobile guidata dal Batman di Christian Bale ne Il cavaliere oscuro (2008). Questa vettura, chiamata Tumbler, è praticamente un mezzo militare d’assalto con linee nette e geometriche e enormi pneumatici. Il costo stimato è di 7.643.835 euro.

Appena fuori dal podio la bellissima Aston Martin DB4 guidata da James Bond – Sean Connery nelle pellicole Goldfinger e Operazione Tuono, con un valore stimato di 2.547.945 euro.

Chiude la top ten la DeLorean DMC-12 di Ritorno al futuro. In assoluto una delle auto più iconiche della storia del cinema che, tuttavia, nonostante un componente vitale come il flusso canalizzatore, costerebbe “solo” 47.137 euro. Di seguito la classifica completa delle prime dieci posizioni.

1 Gadgetmobile Inspector Gadget € 21.296.574 2 Acura 2012 Stark Industries Super Car The Avengers € 7.811.999 3 Batmobile Il cavaliere oscuro

€ 7.643.835 4 Aston Martin DB4 James Bond (Goldfinger e Operazione Tuono) € 2.547.945 5 Flying Ford Anglia Harry Potter e la camera dei segreti

€ 1.273.973 6 Autojet L’uomo che fuggì dal futuro

€ 849.315 7 Lightning McQueen Cars € 845.068 8 FAB1 Thunderbirds € 212.329 9 The Gigahorse Mad Max: Fury Road € 84.932 10 DeLorean DMC-12

Ritorno al futuro

€ 47.137

