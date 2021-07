Quanto durerà l’emergenza Coronavirus nel mondo? La previsione che spaventa

Ad un anno e mezzo dall’inizio della pandemia, quali sono le previsioni? I dettagli spaventano, ecco cosa succederà.

Era febbraio 2020 quando a Codogno si manifestava il primo caso di Covid-19. Sembrava un virus qualunque e invece ha messo un mondo intero ko e ancora oggi l’emergenza non è finita.

Due lockdown, l’economia in lenta ripresa, la campagna vaccinale, ma qual è la previsione che spaventa i cittadini e gli esperti? Ecco cosa riporta una ricerca pubblicata dalla rivista Nature e Our World in data. Manca ancora tanto alla fine.

Covid-19, quando finirà la pandemia?

La campagna vaccinale è in corso e al momento sono state somministrate 3,23 miliardi di dosi a livello globale, di cui però solo l’1% agli abitanti dei Paesi più poveri. Proseguendo in questo modo si prevede che si arriverà a 6 miliardi di dosi entro la fine del 2021.

Ma affinché si esca dall’emergenza, le dosi dovrebbero essere più alte secondo gli esperti. Attualmente solo il 24,4% della popolazione mondiale ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

Secondo la ricercatrice della Duke University, Andrea Taylor, l’arrivo dei vaccini è frenato dai vincoli di esportazione di Stati Uniti d’America e Unione Europea. Per questo per lei la popolazione popolazione mondiale sarà vaccinata interamente solo nel 2023.

Analizzando la tabella di marcia del programma Covax, che ha l’obiettivo di vaccinare 1/5 della popolazione di ciascun Paese che aderisce al progetto, consegnando 2 miliardi di dosi entro la fine del 2021, si prevede un rallentamento. Per il momento sono state acquistate 2,4 miliardi di dosi, ma al 2 luglio ne erano state spedite solo 95 milioni.

Ciò che preoccupa gli esperti è che i cittadini non rispettino più le regole anti-covid pensando di essere vaccinati o facendo riferimento ai pochi casi del periodo. Invece, bisogna mantenere alta la guarda ancora per molto, soprattutto adesso che si è scoperta la variane delta che ha il tasso di contagio più alto del previsto. In Italia sono già sedici le regioni che presentano focolai e in alcuni di questi ci sono più di cento casi.