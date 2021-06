quanto-guadagna-mariano-di-vaio-per-ogni-post?-stenterete-a-crederci

E’ uno degli influencer italiani di maggior successo: Mariano Di Vaio ha raggiunto in pochi anni una fama planetaria, ma quanto guadagna?

Quando si pensa agli influencer nostrani, oltre a Chiara Ferragni un altro nome che subito viene alla mente è quello di Mariano Di Vaio. Classe 1989, originario di Perugia e una bellezza fuori dal comune, ha iniziato come modello per poi formarsi anche come fashion influencer e stilista.

Un successo stellare, basti pensare che già nel 2018 Forbes lo ha messo al primo posto nella classifica dei giovani under 30 più potenti al mondo!

Oggi, con quasi 6 milioni e mezzo di follower su Instagram, Mariano condivide sul suo account anche molti scatti che lo ritraggono insieme alla sua splendida famiglia. Con sua moglie Eleonora Brunacci infatti Di Vaio ha avuto tre figli: Nathan Leone nato nel 2016, Leonardo Liam nato nel 2018 e Filiberto Noah nato nel 2019.

Ciò che non tutti sanno è quanto guadagna per ogni singolo post: scopriamolo!

Nel 2020 la classifica degli influencer italiani più pagati vedeva al primo posto Chiara Ferragni, che per ogni riceve dalle aziende la cifra di 59.700 $. Dopo la moglie di Fedez, al secondo posto troviamo Gianluca Vacchi con 47.600 $ a post. Ed ecco che si piazza al terzo posto proprio lui, Mariano Di Vaio. Il suo guadagno per ogni singolo post? Ebbene, si tratta della bellezza di 21.300 $!

