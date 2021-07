quanto-guadagnano-i-calciatori-dell’italia-in-caso-di-vittoria-agli-europei?-cifra-da-capogiro

Quanto guadagnano i calciatori dell’Italia in caso di vittoria agli Europei? La cifra vi lascerà senza parole.

Quanto guadagnano i calciatori dell’Italia in caso di vittoria agli Europei? La cifra vi lascerà senza parole. (Fonte Instagram)

Ci siamo quasi! Manca sempre meno alla finalissima di Euro 2020, che metterà una contro l’altra Italia ed Inghilterra. Dopo un’avvincente semifinale contro la Spagna, decisa ai rigori, la nazionale di Roberto Mancini è super carica per affrontare l’ultima tappa di questo viaggio meraviglioso. Davanti si troverà un’Inghilterra insidiosa, che gioca in casa. Riusciranno i nostri a salire sul tetto d’Europa? Noi tiferemo con tutte le forze! Nel frattempo, scopriamo qualche interessante curiosità sugli Europei.

Come per ogni competizione, ad ogni passaggio di turno ed obiettivo centrato, ai calciatori spetta un premio in denaro. Ma quanto guadagnano gli azzurri in caso di vittoria finale degli Europei? Ecco cosa abbiamo scoperto.

Nazionale, quanto guadagnano i calciatori dell’Italia in caso di vittoria degli Europei: tutti i dettagli

Tutti noi ci auguriamo che domai sera il cielo, su Wembley, si tinga di azzurro. Se così dovesse essere e l’Italia trionfasse contro gli inglesi, quanto guadagnerebbero i calciatori? Ebbene, secondo la Gazzetta dello Sport, il premio potrebbe lievitare fino a 250 mila euro! Se per l’accesso alla finale, la cifra era di 200 mila, per il trionfo si raggiungerebbe invece quota 250. Numeri simili a quelle previste negli Europei del 2016. E numeri diversi da quelli che, invece, riguardano la nazionale inglese. Secondo la Gazzetta, infatti, in caso di vittoria agli inglesi andrebbero più di 500 mila euro a testa.

(Fonte Instagram)

Eh si, oltre alla gloria, anche premi decisamente succulenti per i vincitori di questo Europeo. Non ci resta che attendere il fischio di inizio, che ci sarà domani sera, domenica 11 luglio, alle ore 21. Si tratta della quarta finale agli Europei per la nostra Nazionale, che ha vinto nel 1968, e perso in due occasioni: contro la Francia nel 2000 e contro la Spagna nel 2012. Pronti per tifare e scrivere una nuova pagina di storia azzurra? Forza ragazzi, forza Italia!