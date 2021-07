quanto-inquina-il-turismo-nello-spazio?

Lo scorso 11 luglio, sir Richard Branson, patron di Virgin Galactic, è salito fino a 80 chilometri di quota a bordo della sua Vss Unity. E appena nove giorni dopo Jeff Bezos, con un razzo targato Blue Origin, gli ha risposto raggiungendo una quota ancora maggiore, di circa 120 chilometri. All’appello manca (per adesso) soltanto Elon Musk, che ha però dichiarato che la sua SpaceX ha intenzione di offrire un pacchetto commerciale di cinque giorni di volo orbitale a bordo della Crew Dragon 2 già entro la fine del 2021.

Insomma, è ufficialmente cominciata l’era del turismo spaziale. E quindi, dietro i lustrini, è lecito (e doveroso) cominciare a pensare anche all’impatto ambientale che avranno questi lanci nel lungo termine. La comunità scientifica, effettivamente, ha già iniziato a porsi il problema. “Il turismo spaziale avrà delle conseguenze in termini di inquinamento e cambiamenti climatici?”, si è chiesta per esempio Eloise Marais, professoressa associata di geografia fisica alla University College of London, che studia da tempo l’impatto dell’industria spaziale sulla salute dell’atmosfera. “Probabilmente sì – ha aggiunto -. Se gli enti regolatori internazionali vogliono tenere il passo di questa industria nascente e controllarne adeguatamente l’inquinamento, gli scienziati hanno bisogno di una migliore e rapida comprensione dell’effetto che questi “astronauti miliardari” avranno sull’atmosfera del nostro pianeta”.

L’impatto dei lanci

Le scaramucce, d’altronde, sono già cominciate. A sentire Bezos, il suo razzo è più attento all’ambiente rispetto a quello di Branson. Dal canto suo, il proprietario di Virgin Galactic sostiene che le emissioni di anidride carbonica dei suoi voli sono equivalenti a quelli di un biglietto aereo tra Londra e New York, e che “l’azienda ha già intrapreso tutti i passi necessari ad azzerare le emissioni di anidride carbonica dei voli di test e sta esaminando la possibilità di azzerare le emissioni dai futuri voli passeggeri e di ridurre la quantità di emissioni da tutta la filiera”.

Anche Gavin Schmidt, consigliere per il clima della Nasa, non si dice preoccupato: “Le emissioni di anidride carbonica dai voli spaziali sono totalmente trascurabili rispetto ad altre attività umane e rispetto all’aviazione commerciale”. Per il momento, forse, è vero. Ma va tenuto conto che il confronto ha ancora poco senso (i decolli dei razzi spaziali sono circa 100 ogni anno, un’inezia rispetto ai 100mila voli commerciali che partono ogni giorno): cosa accadrà più avanti, quando il volume del turismo spaziale aumenterà?

Motori in orbita

Guardiamo, ancora, ai tre principali attori sulla scena. Il motore Blue Engine 3 (Be-3), che porta in orbita i razzi di Blue Origin, usa propellenti a idrogeno liquido e ossigeno liquido. La Vss Unity è spinta da un propellente ibrido a base di carburante solido (polibutiadene con radicali ossidrilici terminali, o Htpb) e un ossidante liquido, l’ossido di azoto. I razzi di Falcon, infine, funzionano con cherosene liquido e ossigeno liquido.

L’uso di propellenti di questo tipo fornisce l’energia necessaria a vincere la gravità terrestre e lanciare i razzi nello spazio, emettendo, allo stesso tempo, gas serra e altri inquinanti sia negli strati bassi che in quelli alti dell’atmosfera. Il propellente del Be-3, in particolare, rilascia grandi quantità di vapore acqueo, mentre la combustione del carburante della Vss Unity e dei razzi della Falcon produce anidride carbonica e fuliggine (oltre a vapore acqueo e diverse altre sostanze).

Ancora: l’ossidante della Vss Unity produce (ed emette) ossidi di azoto, composti notoriamente inquinanti. Secondo uno studio pubblicato sulla rivista Earth’s Future nel 2016, due terzi del propellente esausto sono rilasciati nella stratosfera (tra 12 e 15 chilometri di quota) e nella mesosfera (tra 50 e 85 chilometri di quota), dove possono permanere per un periodo di tempo compreso tra due e cinque anni. Le altissime temperature che si raggiungono durante il decollo e durante il rientro in atmosfera (dovute, in questo caso, all’attrito che si genera tra lo scudo protettivo delle navicelle e l’atmosfera stessa) convertono l’azoto atmosferico (che è stabile) in ossidi di azoto, che invece sono molto reattivi.

Gli effetti dell’inquinamento

Cosa fanno tutte queste sostanze nell’atmosfera? Nulla di buono, sembra. Gli ossidi di azoto e le molecole che si formano dalla “rottura” dei legami chimici del vapore acqueo nella stratosfera convertono l’ozono in ossigeno, assottigliando lo strato di ozono che protegge il nostro pianeta dalle radiazioni ultraviolette del Sole. Il vapore acqueo, invece, produce nuvole nella stratosfera che rappresentano una “superficie” che accelera ulteriormente le reazioni chimiche di cui sopra. Anidride carbonica e fuliggine, poi, intrappolano il calore nell’atmosfera, contribuendo al riscaldamento globale.

A complicare le cose, ci sono anche meccanismi che vanno nella direzione opposta: le nuvole che si formano dal vapore acqueo riflettono i raggi del Sole verso lo spazio, e uno strato di ozono assottigliato assorbe meno luce solare: entrambi fenomeni che fanno riscaldare meno l’atmosfera. “Non è facile stimare l’effetto totale dei lanci dei razzi nell’atmosfera – dice ancora Marais -. Servirebbero dei modelli molto dettagliati, che tengano conto di tutti i processi chimici e della persistenza degli inquinanti negli strati più alti dell’atmosfera. E sarebbe anche necessaria una comprensione più profonda e realistica di come si svilupperà l’industria del turismo spaziale”.

Stando a quel che sappiamo oggi, Virgin Galactic ha intenzione di proporre circa 400 decolli ogni anno, mentre Blue Origin e SpaceX devono ancora rendere pubblici i loro piani. Secondo un report, le emissioni di anidride carbonica per quattro turisti a bordo di un volo spaziali sono tra 50 e 100 volte maggiori rispetto alle 1-3 tonnellate stimate per ogni passeggero di un volo a lungo raggio. E secondo un’altra stima, calcolata dall’astrofisico francese Roland Lehoucq, le emissioni di Virgin Galactic si aggirano intorno a 4,5 tonnellate per passeggero, più del doppio del budget annuale individuale di anidride carbonica raccomandato per centrare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Non proprio trascurabili.

