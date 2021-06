quanto-investiranno-tesla,-catl,-volkswagen,-lg-chem-sulle-batterie

Il boom dei veicoli elettrici può innescare investimenti per 560 mld in gigafactory. Cosa dice il report di Rystad Energy sulle batterie

La spinta a comprare veicoli elettrici a livello globale sarà determinante per rafforzare la capacità di produzione di batterie agli ioni di litio per soddisfare la crescente domanda. Insieme ad altre forme di applicazioni di trasporto e stoccaggio elettrificate, la domanda annua di batterie si avvicinerà a 7 terawattora (TWh) nel 2030. Dato che la capacità attuale è di appena 0,76 TWh alla fine del 2020, saranno probabilmente necessari investimenti per circa 560 miliardi di dollari per coprire il deficit. È quanto evidenzia l’ultimo report di Rystad Energy.

DOPO IL 2030 POSSIBILI INVESTIMENTI FINO A UN TRILIONE DI DOLLARI

Con gli investimenti cumulativi effettuati nella produzione di ioni di litio che hanno raggiunto un livello relativamente modesto pari a 128 miliardi di dollari alla fine del 2020, la spesa di questo decennio per soddisfare la domanda comporterà per l’industria manifatturiera delle batterie agli ioni di litio un aumento degli investimenti cumulativi nel settore a circa 690 miliardi di dollari entro il 2030 e a più di un trilione di dollari negli anni a seguire.

NEL 2030 6,9 TWH DI PRODUZIONE GRAZIE AGLI INVESTIMENTI

I costi per costruire la capacità di produzione delle batterie si sono ridotti nel tempo e l’investimento previsto porterà la capacità di produzione totale negli anni 2030 a 6,9 TWh. Di questi, 6,5 TWh includono la capacità attuale e le future aggiunte dagli investimenti pianificati, insieme a progetti non specificati che le aziende globali hanno proposto. I restanti 0,4 TWh dovrebbero essere collegati ad altri progetti necessari per soddisfare la domanda globale.

PIANI PER 3 TWH DI PROGETTI ANNUNCIATI. ULTERIORI 3,4 TWH ENTRO IL 2030 GRAZIE A CATL E TESLA

I piani per le cosiddette gigafactory – strutture in grado di produrre una capacità annua di 1 gigawattora (GWh) o più – stanno crescendo e stanno contribuendo alle economie di scala che consentono una fabbricazione più efficiente in termini di costi delle celle delle batterie. “La nostra previsione per il decennio include circa 3 TWh nei progetti annunciati finora, con ulteriori 3,4 TWh che dovrebbero entrare nel mix entro il 2030 sulla scia dei piani di espansione proposti da Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) e Tesla”, ha spiegato Rystad Energy.

NEL 2021 PREVISTE VENDITE DI BATTERIE PER 80 MILIARDI DI DOLLARI, +26% RISPETTO AL 2020

“La nostra ricerca mostra che per il 2021 sono previste vendite di batterie per 80 miliardi di dollari, un aumento del 26% rispetto ai livelli del 2020. Data l’impennata della domanda di batterie, prevediamo che le vendite annuali raggiungeranno i 130 miliardi di dollari nel 2025 e quasi i 160 miliardi di dollari nel 2030. Questo tasso di crescita è inferiore a quello delle capacità globali, ma a causa dei cambiamenti previsti nelle caratteristiche chimiche delle batterie e dei risparmi sulla curva di apprendimento, si prevede che i costi delle batterie diminuiranno in questo decennio, aumentando i margini di profitto”, ha affermato Matthew Wilks, analista senior di Rystad Energy.

INVESTIMENTI CONCENTRATI IN ASIA NEL 2020

La maggior parte degli investimenti nel 2020 si sono concentrati in Asia, seguendo il trend storico della produzione, con la regione che ha rappresentato l’85% dei 98 miliardi di dollari spesi tra il 2015 e il 2019. Il mercato asiatico è sceso al 76% nel 2020 a causa di un numero crescente di progetti annunciati negli ultimi due anni e la quota asiatica è destinata a diminuire ulteriormente man mano che più progetti europei riceveranno il via libera. Tuttavia, l’Europa è destinata ad aumentare la sua quota a oltre il 40% entro il 2024, avverte la società di consulenza.

Si prevede un deficit di offerta a partire dal 2029, per cui gli investimenti modellati necessari per soddisfare la domanda provocano un aumento della spesa verso la fine del decennio. Questo aumento potrebbe potenzialmente spingere gli investimenti annuali oltre la barriera di 100 miliardi di dollari nel 2030.

CATL SUL PODIO

Gli investimenti nelle fabbriche di batterie annunciati finora per il periodo dal 2015 al 2030 ammontano a 263 miliardi di dollari. CATL guida il mercato con il 16% della spesa totale prevista per il periodo. I 43 miliardi di dollari promessi includono un investimento di 2 miliardi di dollari nello stabilimento di Erfurt in Germania – che rappresenta la prima incursione dell’azienda in Europa – e 2,8 miliardi di dollari per espandere la produzione in Cina negli stabilimenti di Fujian, Jiangsu e Sichuan. Rystad Energy stima che saranno necessari altri 71 miliardi di dollari affinché l’azienda raddoppi le sue capacità produttive dagli 0,55 TWh all’anno previsti negli annunci al livello target di 1,2 TWh entro il 2025.

LE MOSSE DI TESLA

Tesla, nel frattempo, dovrebbe rappresentare il 7% della spesa globale totale fino al 2030 sulla base delle sue gigafabbriche annunciate, pari a 18 miliardi di dollari di investimenti per il periodo. Ma con la sua aggressiva proposta di aumento della capacità produttiva a 3 TWh entro il 2030 dai livelli attuali di circa 50 GWh, “riteniamo che saranno necessari ulteriori 230 miliardi di dollari di capitale. Questo importo è approssimativamente uguale alla somma di tutti gli impegni di capitale annunciati finora nel maggio 2021”, sottolinea Rystad Energy.

VOLKSWAGEN E LE ALTRE

Volkswagen, che ha annunciato sei gigafactory europee, rappresenta una quota del 12% degli investimenti totali a livello globale, anche se la prima delle sue fabbriche dovrebbe essere operativa solo entro la fine dell’anno. Inoltre, SVOLT, LG Chem, Farasis e BYD si sono impegnate a spendere oltre 10 miliardi di dollari durante questo periodo, conclude Rystad.