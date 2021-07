Quanto potrà crescere il digitale in Italia grazie al Pnrr

Il settore delle tecnologie informatiche e della comunicazione ha tenuto meglio del paese nel 2020 e si prepara ad accelerare con l’aiuto delle risorse europee

28 maggio, Wired Dome, 11

“Lo strumento più efficace per ridurre i gap di produttività ed efficienza” nel sistema economico, nei servizi pubblici e per la nascita di una nuova imprenditorialità: così Marco Gay, presidente Anitec-Assinform, descrive l‘industria della tecnologia dell’informazione e comunicazione, osservando i risultati del 2020 e le prospettive del Piano nazionale di ripresa e resilienza, che riserva quasi 50 miliardi alla digitalizzazione del Paese.

L’occasione è fornita da Il digitale in Italia 2021, rapporto annuale elaborato dall’associazione di Confindustria insieme a NetConsulting cube. Lo studio mette a consuntivo un calo del -0,6% del mercato per l’anno scorso, un dato migliore rispetto a quello dell’economia nel suo complesso (Pil -8,9%) e alle previsioni della stessa Anitec (-2%). Il valore complessivo è di 71,5 miliardi di euro, previsto in crescita fisiologica secondo uno scenario base a 74 miliardi di euro.

Proprio la modalità con cui verranno impiegati i fondi del Pnrr determina quattro proiezioni future, delineate dal rapporto in base a differenti ipotesi d’uso ogni anno. Per esempio, nel caso di un pieno utilizzo delle risorse sin dal 2021, il mercato Ict salirebbe a 77,6 miliardi di euro, con una crescita dell’8,5%, ben maggiore rispetto a quella standard del 3,5%. L’impatto negli anni successivi oscilla tra il 4,5% e lo 0,6% in più rispetto al tasso di crescita base, a seconda che i fondi siano utilizzati completamente o per il 70% o il 50%. Nell’ipotesi più ottimistica di utilizzo completo dei fondi allocati annualmente, il mercato digitale arriverà vicino ai 95 miliardi di euro nel 2024.

I settori che potranno avere maggiori impatti dall’impiego dei fondi previsti dal Pnrr per il digitale sono pubblica amministrazione, sanità, industria, telecomunicazioni, viaggi e trasporti, energia e servizi di pubblica utilità. L’anno scorso d’altro canto ha confermato la dinamica a due velocità del mercato Ict, dove la componente tradizionale continua a scendere (-1,9%) al cospetto dei digital enabler (IoT, mobile business, indossabili, big data, blockchain…), motore del mercato in crescita del 7,1% soprattutto con il traino di cloud e cybersecurity, previsti in ulteriore sviluppo fra l’11,7 e il 12,5% negli anni successivi.

“Il 2020 ha condensato in 12 mesi cambiamenti che avvengono in almeno 5 anni: la crescita dell’ecommerce è l’indicatore più evidente di come le aziende abbiano cercato nuovi accessi ai mercati. L’utilizzo delle piattaforme di collaborazione ha comportato un’esplosione della domanda di servizi cloud che seguirà nei prossimi anni”, osserva Gay: “Un’accelerazione a tutte queste dinamiche verrà data dalle riforme e dalle risorse stanziate dal Pnrr, grazie al quale si aprono nuovi scenari. È questa la cornice all’interno della quale dovremo incanalare gli sforzi, per fare in modo che la trasformazione digitale si rafforzi e consenta di tramutare la ripresa in crescita. Nonostante le incertezze, è lecito guardare con ottimismo ai prossimi mesi e anni”.