Os piscicultores estão se preparando para aproveitar a demanda maior na quaresma, na região de Araçatuba (SP). Nesta época, os produtores precisam fornecer quilos de ração para que os peixes cheguem no peso certo para o abate, que é de pouco mais de um quilo.

Na região, o forte é a produção de tilápias. Os tanques rede ficam em um braço do Rio Tietê. Em uma piscicultura são 250 tanques, que na capacidade máxima tem uma produtividade de 80 toneladas de tilápias por mês.

Quaresma é oportunidade para piscicultores melhorarem os ganhos

Mas a produção para quaresma desse ano vai ser quase que a metade disso. Resultado do inverno prolongado em 2022, que afetou o ciclo de engorda dos animais.

Mesmo com a produção baixa, os produtores estão animados, pois a quaresma é como se fosse o Natal dos piscicultores. Nesta época, o preço do quilo da tilápia chega a se valorizar de 10% a 15%.

