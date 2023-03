Quaresma: nutricionista de São Carlos ensina como escolher peixes frescos e congelados

Nos 40 dias que antecedem a Páscoa, consumo de carne vermelha pelos católicos diminui por conta das tradições religiosas. Conheça dicas para escolher um bom peixe fresco ou congelado

Com a Quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa, muitos fiéis católicos se dedicam a penitência da carne vermelha como respeito às tradições religiosas e aumentam o consumo de peixes.

À pedido da EPTV, afiliada da Rede Globo, a nutricionista Camila Belasalma explicou como comprar um peixe fresco ou congelado de qualidade e, com isso, evitar problemas de saúde.

Além disso, a profissional revelou que uma dieta rica em peixes garante uma vida mais saudável. O alimento de baixa caloria reúne proteínas, vitaminas minerais e deve ser consumido no mínimo duas vezes na semana.

“Ele é bom também para evitar problemas cardiovasculares, para o sistema imunológico, ajuda no colesterol, são vários tipos de propriedades benéficas. Lembrando que o ideal é que ele nunca seja frito, sempre assado, grelhado ou cozido para manter as propriedades nutricionais e se manter um alimento saudável”, explicou a nutricionista.

Peixe fresco

Tilápia fresca e temperada

Getty Images

Segundo a profissional, para quem prefere comprar peixe fresco, a primeira dica é observar a aparência.

“Temos que olhar bem as características físicas mesmo do peixe. Ver se a pele está brilhante e úmida, as escamas tem que estar bem presas, aderidas à pele. As guelras bem avermelhadas e os olhos bem salientes e brilhantes, e a carne firme”, disse.

Além disso, o consumidor pode perceber a qualidade da compra pelo cheiro. “O cheiro é característico do peixe, porém um cheiro suave. Não pode ser muito forte porque se não é um peixe estragado ou um peixe mais velho”, explicou.

Peixes congelados

Nutricionista explicou o que deve ser observado ao comprar peixe congelado

Vitor Diagonel/EPTV

Já os peixes congelados, a maioria vem dentro de embalagens. A nutricionista orienta que é importante verificar as informações como prazo de validade, além de observar se há água dentro do pacote.

“A dica é sempre observar a embalagem, ela tem que estar bem fechada, não pode estar violada. Não pode ter gelo ou água dentro do pacote porque significa que o peixe foi congelado e descongelado algumas vezes. A carne também tem que estar firme, realmente congelada e sem manchas”, declarou.

“Olhar o prazo de validade também é muito importante e o selo de inspeção, se a embalagem tem um selo de inspeção do Ministério da Agricultura, porque significa que o peixe é de qualidade.

Vito Califano