Quaresma: pescados estão mais caros este ano em Aracaju; veja os preços

Apenas os preços de mariscos como caranguejo, aratu, siri e guaiamun não tiveram aumento. Peixes no setor de pescados do Mercado Maria Virgínia Leite Franco em Aracaju (SE)

Leonardo Barreto/ g1

A Quaresma, período de 40 dias no qual os cristãos tradicionalmente não consomem carne vermelha, começou no mês passado e termina na primeira semana de abril. A chegada da data em Aracaju fez subir os preços dos pescados, de acordo com uma pesquisa feita pela TV Sergipe.

No Mercado Central Maria Virgínia Leite Franco, um dos maiores pontos de venda do produto na capital, o quilo da pescada amarela em posta custava R$ 48 e subiu para R$ 52, o robalo era R$ 45 e foi para R$ 50. O atum também teve alteração no preço de R$ 35 para R$ 38, a tilápia inteira subiu de R$ 18 para R$ 20 reais e a corvina passou pela mesma alteração de preço da tilápia.

O quilo do camarão de viveiro que já vinha com alteração nos valores, está custando em média entre R$ 25 e R$ 50, a depender do tamanho.

Apenas os preços de mariscos como caranguejo, aratu, siri e guaiamun não tiveram aumento, mas os catados custam entre R$ 50 e R$ 80.

Segundo comerciantes consultados pela equipe da TV Sergipe, os preços devem ter novos reajustes até a Semana Santa, e a orientação para os clientes é não deixar para comprar na última hora.

Vittorio Ferla