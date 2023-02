quarta-feira-de-cinzas:-governo-de-ro-publica-decreto-extra-e-suspende-expediente

Até semana passada, expediente na quarta-feira (22) estava mantido a partir de 14h nos órgãos estaduais. Palácio Rio Madeira, sede do Governo de Rondônia

Beatriz Galvão/G1

O governo de Rondônia publicou um decreto, em edição extra do Diário Oficial, suspendendo o expediente de todos as secretarias e autarquias do estado na Quarta-feira de Cinzas.

Até a sexta-feira (17), o estado havia decretado expediente nas repartições públicas do estado das 14h às 18h durante a quarta-feira, 22 de fevereiro.

No entanto, na última segunda-feira (20) o governador Marcos Rocha (União) publicou uma nova medida e suspendeu o expediente dos servidores na Quarta de Cinzas. Com isso, as secretarias, autarquias e outros órgãos estaduais não terão atendimento ao público.

A Quarta-feira de Cinzas marca o início do período da Quaresma para os católicos. A Quaresma é o tempo de 40 dias em que a Igreja Católica se prepara para celebrar a Páscoa, que lembra a trajetória da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. É um momento em que os cristãos são chamados ao jejum, oração e caridade.

Durante a Quarta-feira de Cinzas, a Igreja Católica também realiza o rito de imposição das cinzas sobre a cabeça dos fiéis durante as missas.

