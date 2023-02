Quarta-feira de Cinzas tem missas em paróquias de Piracicaba e região; confira horários

Missas acontecem em várias paróquias da Diocese de Piracicaba ao longo da quarta-feira (22). Catedral de Piracicaba

Júlia Heloisa Silva/g1 Piracicaba

O início da Quaresma para os católicos é marcado pela Quarta-feira de Cinzas. Em Piracicaba (SP) e região várias missas devem acontecer nesta quarta (22).

As paróquias de todas as cidades da diocese terão programação própria para as missas de Imposição das Cinzas. O bispo diocesano, Dom Devair Araújo da Fonseca, presidirá a missa de abertura do Tempo Quaresmal na Paróquia Santo Antônio – Sé Catedral de Piracicaba, às 19h30.

Além dessa celebração, a Sé Catedral também terá missas às 8h e às 12h nesta quarta-feira. As demais paróquias terão programação própria, segundo a Diocese (confira horários abaixo).

Em Limeira (SP) , a Catedral Nossa Senhora das Dores terá Missa da Imposição das Cinzas, presidida pelo bispo diocesano Dom José Roberto Fortes Palau, às 19h30.

Mais paróquias

Paróquia Divino Pai Eterno – 8h e 19h30

Paróquia Imaculada Conceição – 6h15 e 19h30

Paróquia Imaculado Coração de Maria – 15h e 20h

Paróquia Menino Jesus de Praga – 7h e 15h (Matriz) e 19h30 (Capela São Jorge)

Paróquia Nossa Senhora Aparecida – 19h30

Paroquia Sagrada Família – 19h30

Paróquia Sagrado Coração de Jesus (Frades) – 6h30 e 19h30

Paróquia Santa Catarina de Alexandria – 19h30

Paróquia Santa Teresinha – 6h e 19h30

Paróquia Sant’Ana – 19h30

Paróquia São Francisco de Assis – 20h

Paróquia São Francisco Xavier – 6h e 19h30

Paróquia São João Batista – 19h30

Paróquia São João Batista Precursor – 7h (Capela da Ressurreição), 19h30 (Capela São Pedro e Matriz)

Paróquia São José – 7h, 15h e 19h30

Paróquia São Judas Tadeu – 7h e 19h15

Paróquia São Lucas – 8h30 e 19h30

Paróquia São Paulo Apóstolo – 19h30

Paróquia São Pedro – 7h e 19h30

Paróquia Senhor Bom Jesus do Monte – 7h e 19h

Outras cidades

Paróquia Imaculada Conceição (Águas de São Pedro) – 19h30

Paróquia São Sebastião (Santa Bárbara d’Oeste) – 19h30

Paróquia São Paulo Apóstolo (Santa Bárbara d’Oeste) – 9h, 15h e 19h30

Paróquia São Benedito (Capivari) – 6h e 19h30

Nas demais igrejas, a programação deve ser consultada com a própria paróquia.

Quaresma

A Quarta-feira de Cinzas também dá início à Quaresma, período que antecede a Páscoa e, na Igreja Católica, remete aos 40 dias vividos por Jesus Cristo no deserto, onde foi tentado por Satanás. Para os católicos, é um momento de intensificar as orações, caridade e sacrifícios.

Cada Paróquia da Diocese de Piracicaba terá programação própria, que deve ser consultada na própria paróquia.

