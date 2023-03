Quase 1 mil pares de tênis falsificados são apreendidos em Levy Gasparian

Apreensão aconteceu no Posto Fiscal da Operação Foco, na BR-040. Mercadorias estavam em um caminhão-baú vindo de Minas Gerais. Quase 1 mil tênis são apreendidos na BR-040, em Levy Gasparian

Divulgação/Operação Foco

Quase 1 mil pares de tênis falsificados foram apreendidos na manhã deste sábado (11) em Levy Gasparian (RJ).

As mercadorias estavam sendo transportadas em um caminhão-baú, que saiu de Nova Serrana, em Minas Gerais, e seguia para o Rio de Janeiro. O veículo foi abordado pelos policiais ao passar pelo Posto Fiscal da Operação Foco, na BR-040.

Segundo a Polícia Militar, os produtos estavam distribuídos em diversas caixas, transportadas no baú do caminhão. As mercadorias foram avaliadas em aproximadamente R$45 mil.

O motorista e os tênis foram levados para a delegacia de Três Rios, onde o caso foi registrado. O condutor prestou depoimento e, em seguida, foi liberado.

Mercadorias apreendidas na BR-040, em Levy Gasparian

Divulgação/Operação Foco

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Mata