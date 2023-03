Quase 150 suspeitos de violência doméstica são presos em dez dias, em RO

Balanço da operação Átria foi divulgado nesta quarta-feira (29) pela Polícia Civil. Dados da Civil foram divulgados nesta terça-feira (29)

Jornal Nacional

Em dez dias realizando a operação Átria no estado de Rondônia, a Polícia Civil conseguiu prender quase 150 acusados de violência doméstica. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (29).

Segundo a polícia, a ação é promovida pelo governo federal e foi iniciada no dia 18 de março em todo território nacional.

Até a terça-feira (28) foram realizada 147 prisões de investigados por agressão contra mulheres.

O balanço da operação também indica que, nestes dez dias, foram realizados:

18 mutirões em Vilhena, Cacoal e Porto Velho, cidades com os maiores índices de violência doméstica;

2.394 diligências policiais no estado;

mais de 2 mil atendimentos para mulheres vítimas da violência;

cerca de 500 solicitações de medidas protetivas encaminhadas à Justiça.

Violência doméstica é crime e deve ser denunciada. A vítima pode realizar a denúncias em qualquer unidade policial, pela Delegacia Virtual da Polícia Civil Rondônia (acesse aqui) e pelo telefone 197, que é gratuito e funciona 24 horas.

O requerimento de medida protetiva é previsto na Lei 11.340/2006 (Maria da Penha). A vítima pode requerer ao Juizado de Violência Doméstica a aplicação de diversas medidas restritivas aos agressores, dentre as quais o afastamento do lar e a proibição de aproximação e ou contato por qualquer meio com a vítima e familiares.

É oportunizado à vítima, o encaminhamento à Casa Abrigo, local seguro e sigiloso aonde ela pode aguardar abrigada o deferimento da medida, inclusive acompanhadas de seus filhos.

Em 2022, o estado de Rondônia teve mais de 9 mil ocorrências de violência doméstica registradas. O o mês de setembro foi o que apresentou maior número, com quase 1 mil denúncias contra agressores.

Vito Califano