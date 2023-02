Quase 16 mil m³ de madeira são apreendidos durante fiscalização na BR-364, em RO

Condutor do veículo assinou Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e deve comparecer no Juizado Especial Criminal. Quase 16mil m³ são apreendidos em Rondônia

PRF/Divulgação

Mais de 15 mil m³ madeiras serradas foram apreendidas pela Polícia Civil Rodoviária (PRF) na BR- 364 em Ariquemes (RO) no último fim de semana. O condutor da carreta assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

De acordo com a PRF, a equipe policial constatou divergência na volumetria declarada em documento sobre uma das espécies de madeira que estava sendo transportada na carreta. O documento apontava um total de 7.942 m³ declarados, mas eram transportados 15.195 m³.

A carga, que era composta por três espécies de madeiras, saiu Santo Antônio do Matupi, distrito de Manicoré (AM), e tinha destino à cidade de Curitiba (PR). O material florestal foi retido para inspeção dos órgãos ambientais e da Justiça para posterior destinação.

Já o condutor assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) comprometendo-se a comparecer no Juizado Especial Criminal (JECrim) da Comarca.

Vittorio Ferla