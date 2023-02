Quase 2 mil carnês do IPTU deixam de ser entregues pelos Correios em Presidente Prudente; VEJA LISTA

Coordenadoria Fiscal e Tributária alerta que os vencimentos começam na próxima sexta-feira (10) e que não haverá dispensa de acréscimos legais em caso de atraso no pagamento. Prefeitura estima aumento de 6,45% na arrecadação do IPTU em Presidente Prudente (SP)

A Coordenadoria Fiscal e Tributária da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) publicou nesta segunda-feira (6) uma lista com os nomes dos contribuintes responsáveis por 1.996 carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que não foram entregues pelos Correios em Presidente Prudente (SP) até a última sexta-feira (3).

A relação completa foi divulgada no Diário Oficial Eletrônico (DOE) e pode ser vista aqui.

Os contribuintes deverão comparecer à Coordenadoria Fiscal e Tributária, que funciona no Paço Municipal, onde fica a sede da Prefeitura, no Centro da cidade, para retirar os boletos ou, se for o caso, solicitar a emissão da segunda via dos talões de pagamento, disponível também no site.

A Prefeitura alerta que os carnês do IPTU começarão a vencer a partir da próxima sexta-feira (10) e que, em hipótese nenhuma, a administração municipal autorizará a dispensa de acréscimos legais dos tributos vencidos, inclusive aos referentes a processos de revisão de lançamento que estiverem em andamento quando dos vencimentos dos prazos para pagamento.

Segundo o Poder Executivo, os carnês são devolvidos à Prefeitura quando os Correios não encontram os responsáveis pelos imóveis após seguidos contatos.

A distribuição dos carnês do IPTU de 2023 pelos Correios começou no dia 15 de janeiro e estendeu-se até a última sexta-feira (3) em Presidente Prudente.

A Prefeitura estima um aumento de 6,45% na arrecadação do IPTU em Presidente Prudente em 2023 na comparação com a projeção para 2022.

A estimativa para 2023 é de que o tributo gere uma receita de R$ 66 milhões aos cofres públicos municipais, enquanto a arrecadação estimada para 2022 ficou na casa dos R$ 62 milhões.

Em 2023, a administração municipal emitiu 139.166 carnês do IPTU. Deste total, 115.408 foram encaminhados a donos de imóveis prediais (casas residenciais e comerciais) e os 23.758 restantes para proprietários de imóveis territoriais (terrenos).

No comparativo com os 137.423 carnês impressos para 2022, o crescimento foi de 1,26%.

Os primeiros vencimentos são entre os dias 10 e 28 de fevereiro.

