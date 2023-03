Quase 20 cabeças de gado morrem após tempestade de raios na zona rural de Vilhena, RO

Produtor ainda contabiliza os prejuízos. 17 cabeças de gado morreram em uma propriedade rural localizada em Vilhena (RO)

Pelo menos 17 cabeças de gado morreram em uma propriedade rural localizada em Vilhena (RO), no Cone Sul do estado, nesta semana.

Segundo o dono da propriedade, o caso aconteceu durante um temporal. A suspeita é que raios tenham matado os animais. O produtor ainda contabiliza os prejuízos.

“O gado estava no pasto. Alguns morreram no pasto, outros morreram debaixo de árvores e dentro do mato. O curioso é que o raio não deixou sinais e também que um boi morreu cerca de 100 metros de distância dos outros. Não tem um vestígio de raio que possa ser visto”, disse.

