Quase 200 peças de roupas falsificadas são apreendidas na Via Dutra, em Itatiaia

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, mercadorias, que estavam no bagageiro de um ônibus de viagem, foram apreendidas durante fiscalização. Camisas, calças e bermudas falsificadas apreendidas pela PRF na Via Dutra, em Itatiaia.

Quase 200 peças de roupas falsificadas foram apreendidas na tarde de quarta-feira (29) na Via Dutra, em Itatiaia (RJ). A mercadoria estava sendo transportada em um ônibus de viagem, que foi parado durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal na altura do km 324.

De acordo com a PRF, o coletivo saiu do estado de São Paulo com destino a Volta Redonda (RJ). Após uma revista no bagageiro, os policiais encontraram duas caixas com peças de roupas falsificadas de marcas famosas.

O passageiro responsável pela mercadoria, de 35 anos, foi identificado pela PRF. O homem e o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Itatiaia, onde a ocorrência foi registrada.

Ao todo, foram recolhidas 90 camisas, 60 calças e 20 bermudas falsas. O acusado, por sua vez, foi ouvido e liberado.

