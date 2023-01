Foram 394 óbitos em 376 acidentes fatais durante todo o ano passado. Quase 400 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba e região em 2022

Peterson Grecco/TV Vanguarda

Quase 400 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba, Litoral Norte e região bragantina em 2022, segundo o Infosiga.

De acordo com o sistema de monitoramento do governo de São Paulo, foram 394 óbitos no total em 376 acidentes, o que mostra que em algumas das ocorrências mais de uma pessoa morreu.

Leia mais notícias do Vale do Paraíba e região

Do número total de mortes, 80,42% das vítimas eram homens, enquanto 19,58% eram mulheres. Além disso, os dados mostram que 45% das vítimas estavam em motocicletas. Confira:

vítimas em motos: 178

vítimas pedestres: 88

vítimas em carros: 70

vítimas em bicicletas: 42

vítimas em caminhões: 16

Quase 400 pessoas morreram em acidentes de trânsito no Vale do Paraíba e região em 2022

Peterson Grecco/TV Vanguarda

Em 2021, a região contabilizou 391 mortes nos acidentes de trânsito, número apenas 0,7% menor do que em 2022. Os acidentes fatais e não fatais também ficaram bem próximos nos dois últimos anos. Confira:

óbitos:

2021: 391

2022: 394

variação: aumento de 0,7%

acidentes fatais:

2021: 368

2022: 376

variação: aumento de 2%

acidentes não fatais:

2021: 12.327

2022: 12.111

variação: diminuição de 1%

Acidente envolvendo jogador

Um dos acidentes fatais que mais chamaram atenção na região em 2022 aconteceu em julho, quando o zagueiro Renan, até então jogador do Red Bull Bragantino, atropelou e matou um motociclista.

Carro de jogador teve a frente destruída em acidente

Lucas Rangel/TV Vanguarda

O caso aconteceu em Bragança Paulista no início da manhã do dia 22. O jogador dirigia pela rodovia Alkindar Monteiro Junqueira quando se envolveu em um acidente com uma moto. O motociclista de 38 anos teve ferimentos graves, não resistiu e morreu no local.

Renan foi preso por homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, com as qualificadoras por não estar habilitado e por dirigir sob a influência de álcool. Posteriormente, o atleta conseguiu deixar a prisão após pagar R$ 242 mil de fiança.

Jogador Renan, do Bragantino, foi preso e vai responder por homicídio culposo

Lucas Rangel/ TV Vanguarda

Veja mais notícias do Vale do Paraíba e região bragantina

Ufficio Stampa