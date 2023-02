Quase 50 bairros ficam sem água após paralisação na estação de tratamento em Jaú; veja a lista

Após fortes chuvas, concessionária relatou que não há previsão para o retorno do funcionamento da ETA II. Serviço de Jaú (SP) pede que população economize água após chuva forte paralisar estação

Quase 50 bairros de Jaú (SP) estão prejudicados com a falta d’água após uma paralisação na Estação de Tratamento (ETA) II, que teve que interromper o fornecimento após as fortes chuvas que atingiram a região nesta sexta-feira (3).

Segundo a prefeitura, a concessionária Águas de Jaú relatou que não há previsão para o retorno do funcionamento da ETA II e que, por isso, haverá intervalos no abastecimento dos bairros (veja lista completa abaixo).

A orientação é para que a população, principalmente das regiões afetadas, faça uso consciente da água durante esse período.

Ainda conforme a prefeitura, é possível reportar a situação na Ouvidoria da Agência Reguladora Saemja, pelo e-mail ouvidoria@saemja.jau.sp.gov.br ou pelo WhatsApp (14) 3622-3033.

No dia 17 de janeiro, o abastecimento de água também foi paralisado na ETA II por conta das fortes chuvas. Nas redes sociais da prefeitura, moradores reclamam do descaso.

“Em pleno sábado, casa para limpar, roupa para lavar e sem água. Já virou palhaçada isso”, escreveu uma moradora.

“Quem trabalha a semana inteira, precisa de água no final de semana para fazer as coisas. Fica difícil assim. É necessário uma solução, o problema a gente já conhece”, escreveu outra.

Bairros afetados

Vila Real;

Jd. Ana Carolina;

Jd. Campos Prado I e II;

Jd. Maria Cibele;

Vila Maria;

Jd. Carolina;

Vila Netinho Prado;

Vila São Judas Tadeu;

Jardim América;

Jardim Alvorada;

Jardim Ameriquinha;

Jardim Pires de Campos;

Conjunto Residencial Bernardi;

Condomínio Jardim Alvorada;

Residencial Paraty;

Conjunto Habitacional Ibirapuera;

Jardim São Crispim I;

Jardim São Crispim II;

Jardim Planalto;

Residencial dos Pássaros;

4º Distrito Industrial;

Jardim Olímpia;

Jardim Novo Horizonte;

Jardim Dona Emília;

Vila dos Comerciários;

Villagio di Roma;

Parque Ferreira Dias;

Jardim Santo Onofre;

Jardim Cila de Lúcio Bauab;

Chácara Bela Vista;

5º Distrito Industrial;

Quinta da Colina;

Frei Galvão;

Distrito Empresarial;

Primo Grizzo I;

Primo Grizzo II;

Resid. Cidade Alta I;

Resid. Cidade Alta II;

Resid. Altos da Cidade;

Jardim Juliana;

Condomínio residencial José Perez;

Comerciários;

Condomínio Resid. Pedro Ferreira de Almeida;

Condomínio Resid. Dr. Gilberto Griso;

Jardim São José.

