Quase 50,5 milhões de pessoas foram beneficiárias de planos de saúde em 2022, maior número desde 2014

Planos odontológicos registraram recorde histórico, segundo ANS. O setor de planos de saúde fechou o ano de 2022 com cerca de 50,5 milhões de beneficiários – maior número registrado desde dezembro de 2014, segundo a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Os planos exclusivamente odontológicos registraram recorde histórico, com 30,9 milhões de beneficiários.

O aumento de dezembro de 2022 em relação a dezembro de 2021 foi de mais de 1,5 milhão de usuários. Já em relação a novembro de 2022, foi de quase 240 mil.

O setor de planos odontológicos cresceu mais. Na comparação entre dezembro de 2022 e de 2021, atraiu 2 milhões de novos usuários.

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro foram os estados com o maior ganho de beneficiários em números absolutos tanto para planos médicos quanto odontológicos.

O levantamento da ANS mostrou que quem mais contratou planos foram pessoas de 40 a 44 anos, para os planos de saúde, e de 30 a 34 anos para os planos odontológicos.

valipomponi