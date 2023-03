Quase 60 kg de metal semelhante à prata são apreendidos na Via Dutra, em Itatiaia

Material estava sendo transportado em um carro, abordado pela Polícia Rodoviária Federal na altura do km 325. Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso. Material similar à prata apreendido em Itatiaia

Quase 60 kg de um metal semelhante à prata foram apreendidos na terça-feira (28) na Via Dutra, em Itatiaia (RJ). A mercadoria estava sendo transportada em um carro, abordado pela Polícia Rodoviária Federal na altura do km 325.

O motorista, de 23 anos, disse que saiu de Niterói (RJ) e seguia para São Paulo (SP). Segundo a PRF, ele não soube explicar “de modo claro o motivo da viagem”.

Durante uma revista no interior do carro, os policiais encontraram várias embalagens plásticas com o material. Ao todo, foram apreendidos 56 kg do metal.

Aos policiais, o motorista confirmou que estava transportando prata. Caso confirmada pela perícia que se trata do metal precioso, o valor total da apreensão é estimado pela PRF em R$ 214.251,52.

Como o condutor não apresentou nenhuma documentação fiscal que comprovasse a procedência da mercadoria e a regularidade tributária, ele foi levado para a delegacia da Polícia Federal de Volta Redonda.

De acordo com a PF, o material apreendido vai passar por uma perícia para que seja verificado se o metal é, de fato, prata.

A PF informou ainda que instaurou um inquérito para investigar a origem e o destino do metal. O motorista foi liberado após prestar depoimento, mas teve o celular apreendido para ajudar nas investigações.

Vittorio Rienzo