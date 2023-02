Quase 80% das crianças Yanomami com desnutrição atendidas na Casai ganharam peso

No total, 186 atendimentos de crianças entre 0 e 14 anos foram realizados na unidade de janeiro até 13 de fevereiro, segundo o Ministério da Saúde. Imagem de crianças na Terra Yanomami

Dados de acompanhamento de pacientes da Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami apontam que 78% das crianças com desnutrição grave tiveram ganho de peso. No total, 186 atendimentos de crianças entre 0 e 14 anos foram realizados na unidade de janeiro até 13 de fevereiro, segundo o Ministério da Saúde.

As informações constam no informe “Missão Yanomami” criado pela pasta. O maior território indígena do Brasil passa por uma grave crise humanitária e sanitária em que dezenas de adultos e crianças sofrem com desnutrição grave e malária.

“Acompanhamento envolveu alimentação assistida e suplementação. Equipe se prepara para ampliar o tratamento para mais crianças”, detalha o informe.

As ações em apoio aos indígenas da Terra Yanomami começaram no dia 22 de janeiro, após o governo federal declarar emergência de saúde pública para enfrentar à desassistência sanitária no território.

No mesmo mês, o g1 mostrou que uma criança Yanomami de quatro anos foi resgatada com peso correspondente a um bebê de oito meses. Outro registro é de um menino de um ano e quatro meses, que foi resgatado com 7 kg – 3 kg a menos que o peso ideal para idade.

Para ampliar o atendimento aos indígenas, está prevista para esta quarta-feira (15) a chegada de 12 novos profissionais da Força Nacional de Saúde para atuação na gestão das equipes e na Casai.

Além disso, o Ministério da Saúde já destinou nove equipes de controle de endemia para atuarem no Território Yanomami, totalizando 18 profissionais em campo.

Uma equipe foi enviada para o Polo de Saúde de Surucucu e, só no último fim de semana, outros cinco times foram enviados para o território.

Junto com os profissionais, foram destinados medicamentos para tratamento da malária, balanças e testes rápidos. Na última semana, começou a distribuição de mais de 8 mil testes rápidos de malária pelo território.

Crise humanitária Yanomami

Em janeiro deste ano, o presidente Lula esteve em Roraima para acompanhar a crise sanitária dos Yanomami. Na ocasião, ele prometeu pôr fim ao garimpo ilegal na Terra Yanomami. Ele classificou a situação dos indígenas doentes como desumana.

A Terra Yanomami tem mais de 10 milhões de hectares distribuídos entre os estados de Amazonas e Roraima, onde fica a sua maior parte. São cerca de 30 mil indígenas vivendo na região, incluindo os isolados, em 371 comunidades.

A região está em emergência de saúde desde 20 de janeiro e, inicialmente, por 90 dias, conforme decisão do governo Lula. Órgãos federais auxiliam no atendimento aos indígenas.

As ações de desintrusão — expulsão dos garimpeiros do território — são coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Com o início das ações de repressão contra a atividade ilegal, como o controle do espaço aéreo, garimpeiros tentam deixar a região.

