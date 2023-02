Quase 800 vagas de cursos são oferecidas de graça no Tocantins; confira

Cursos são ofertados nas quatro unidades do Senai em todo o estado. As vagas estão para o público em geral e não há requisito de escolaridade. Curso de costura é uma das oportunidades de capacitação

Adilvan Nogueira/Divulgação SENAI

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) do Tocantins está oferecendo 790 vagas gratuitas de cursos de capacitação em diversas áreas. As aulas serão presenciais e semipresenciais nas unidades de Gurupi, Palmas, Paraíso e Taquaralto. As matrículas são por tempo indeterminado e seguem até o preenchimento de todas as vagas.

As informações para matrículas podem ser solicitadas pelo telefone (63) 3229-5770 ou presencialmente no atendimento das escolas. Os endereços estão no final da matéria. Mais informações também estão no site da instituição.

Na unidade do centro de Palmas, são 660 vagas distribuídas em 17 cursos. As capacitações presenciais são para as áreas de assistente administrativo, assistente de operações logísticas, assistente de recursos humanos, auxiliar de laboratório químico e microbiológico, controladores lógicos programáveis e supervisórios, eletricista instalador residencial, eletricista industrial, mecânico de manutenção em motocicletas, mecânico em manutenção em motores Ciclo Otto e operador de computador.

As vagas para a modalidade semipresencial, na unidade de Palmas, são: assistente administrativo, assistente de recursos humanos, assistente de operações logísticas e montador e reparador de computadores.

Ainda na capital, na unidade de Taquaralto, são 70 vagas em quatro cursos. As capacitações são para os cargos de assistente administrativo, instalador hidráulico, mecânico de refrigeração e climatização residencial e padeiro.

Em Paraíso do Tocantins, os cursos disponíveis são os de costureiro industrial do vestuário e costureiro industrial em peças íntimas, ambos com 20 vagas cada. No sul do estado, em Gurupi, são 20 vagas para o curso de operador de computador.

Endereços das unidades

CETEC Palmas – Quadra AANO 20, Avenida LO-04, Lote 05, Conjunto 03, Plano Diretor Norte. Tel: (63) 3229-5656

Taquaralto – Avenida Tocantins, Quadra 09, Lote 06-A, Setor Morada do Sol (Taquaralto). Tel: (63) 3225-1800

Paraíso do Tocantins – Rua Residencial 06, Quadra -26, APM nº 01, Nova Fronteira. Tel: (63) 3361-3030

Gurupi – Rua Joaquim Batista de Oliveira, Nº 161, Vila Alagoana. Tel: (63) 3311-1150

