quase-96%-das-escolas-estaduais-do-rs-apresentam-algum-problema-estrutural,-segundo-governo

Estado tem 2,3 mil instituições de ensino em atividade. Governo anunciou R$ 30 milhões para obras e reparos. Sala de aula em escola da rede estadual no RS

Reprodução/RBS TV

Um levantamento do governo do Rio Grande do Sul divulgado nesta quinta-feira (16) mostra que 95,7% das 2.311 escolas estaduais gaúchas têm algum problema estrutural. Diante desse cenário, foi anunciado um aporte de R$ 30 milhões para obras e reparos.

A maioria dos colégios apresenta riscos “intermediários”, conforme o governo, onde há necessidades graves e complementares, como obras paralisadas e problemas elétricos hidráulicos. Há 176 escolas em situação “urgente”, com risco de interferência do uso dos espaços e com possível impacto no início das aulas.

Escolas em situação “complementar” têm necessidades de baixa complexidade, como manutenção de piso de quadra de esportes, calçadas e reparos em portas e janelas. Além disso, há 99 colégios sem necessidades relatadas.

O governo afirma que os R$ 30 milhões serão divididos em R$ 27 milhões, distribuídos entre todas as escolas (incluindo outras 59 prisionais e militares), e R$ 3 milhões, especificamente para as 176 escolas classificadas em situação de urgência.

Tipos de problemas

Dos 176 colégios em situação de urgência, dois deles estão interditados. São as escolas Castro Alves, em São Jerônimo, e José Joaquim de Andrade, em Barão do Triunfo.

Em 56 instituições, falta água; em 36 delas, não há banheiros. Há falta de cozinhas operando em 36 escolas, além de 79 que não têm refeitórios.

Nas mais de 2,3 mil escolas, os principais problemas são:

Infiltrações/Goteiras: 1.090

Estrutura: 990

Elétrica: 970

Muro e cercamento: 910

Banheiros: 810

Calçada: 810

Portas/Janelas: 790

Quadra de esportes: 740

Cozinha/Refeitório: 710

Telhado: 630

Esgoto: 410

Falta d’água: 130

Pintura: 60

Acessibilidade: 50

Ampliação: 50

Pátio: 40

O que dizem as autoridades

O governador Eduardo Leite (PSDB) justificou a demora na identificação dos problemas às finanças do estado e à pandemia de Covid-19.

“A história não começa hoje. Tínhamos um estado com profundas dificuldades fiscais, que não pagava as contas, atrasava salários e fornecedores e que, por isso, tinha muita dificuldade de planejar investimentos. E no meio disso ainda enfrentamos os desafios de uma pandemia”, afirma.

Para colocar em andamento o projeto, foi criada uma Subsecretaria de Obras da Educação dentro da Secretaria de Obras Públicas.

“Essa sala será muito importante, pois não estaremos trabalhando com equipes separadas. Neste local, as equipes técnicas trabalharão em conjunto para que os processos cheguem às coordenadorias, o que agilizará muito o trabalho”, diz secretária de Obras, Izabel Matte.

Governador Eduardo Leitw (PSDB) e secretários apresentam plano para obras de escolas no RS

Joel Vargas/GVG

A presidente da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, deputada Sofia Cavedon (PT), monitora a situação dos colégios. Ela afirma que anteriormente o governo já havia identificado escolas com problemas estruturais, sem resolver essas questões.

“Retrabalho, reorçamentação, reavaliação dos danos por tempo de demora de medidas, longos prazos burocráticos e falta de profissionais são evidências que já apontamos várias vezes e que explicam o desastre”, comenta.

Helenir Schürer, presidente do CPERS Sindicato, entidade que representa trabalhadores da rede estadual, cobra agilidade do governo nas obras.

“Nós esperamos que realmente aconteça, porque nós temos muita propaganda de muito investimento nas escolas, que tudo vai ser uma maravilha. Só que, quando a gente chega na escola, nada aconteceu”, protesta.

