Quase seis anos após o crime, quatro pessoas são julgadas pela morte da adolescente Mariana Vitória da Silva

Jovem foi encontrada morta em estrada rural de Álvares Machado (SP), em 2017, com sinais de tortura e violência sexual. Corpo da jovem foi localizado na manhã do dia 30 de junho de 2017, em Álvares Machado (SP)

Três homens e uma mulher começaram a ser julgados, nesta segunda-feira (30), pela morte da adolescente Mariana Vitória da Silva. O júri popular teve início às 9h, no Fórum da Comarca de Presidente Prudente (SP), e a previsão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP) é de que o julgamento, sob a presidência do juiz Alessandro Correa Leite, tenha mais de um dia de duração, a depender do andamento dos trabalhos. Foram arroladas 43 testemunhas.

Os réus são:

Caroline Olivia Barbosa da Silva,

Israel Ferreira da Silva,

Ivan Baião de Souza e

João Paulo Ferreira da Silva.

Na acusação, atua o promotor de Justiça Claudinei de Melo Alves Júnior.

A vítima foi encontrada no dia 30 de junho de 2017, em uma estrada rural de Álvares Machado (SP), que dá acesso ao município de Pirapozinho (SP).

No dia 25 de julho do mesmo ano, uma operação prendeu dois homens, na época com 30 e 38 anos, uma mulher e um rapaz, ambos com 18 anos, sendo que o jovem no dia do crime era menor de idade e, por isso, foi apreendido.

Os envolvidos estão presos desde 2017, sendo os homens na Penitenciária de Lucélia (SP) e a mulher na Penitenciária Feminina de Tremembé (SP).

Devido ao caso correr em segredo de Justiça, os detalhes sobre a investigação não foram divulgados. Porém, a Polícia Civil afirmou que a jovem possuía marcas no pescoço, nariz e boca sangrando, hematomas nas nádegas e sinais de tortura e violência sexual.

Relembre o caso

O corpo da jovem, de 15 anos, foi localizado por volta das 6h30 do dia 30 de junho de 2017, quando uma testemunha passava pelo local e acionou a Polícia Militar. A vítima estava deitada com o tronco para cima e as pernas de lado e amarradas com corda e arame.

A jovem possuía marcas no pescoço, nariz e boca sangrando, além de vários hematomas nas nádegas. Ela usava anel e pulseiras, de acordo com a Polícia Civil.

O corpo da adolescente foi sepultado na noite do dia 2 de julho, no Cemitério Municipal de Nova Londrina (PR). A transferência do corpo foi realizada pela funerária Antunes Milanez, que informou ao g1 que o velório teve a duração aproximada de 30 minutos em uma urna lacrada.

Em uma publicação na rede social pela internet, a Escola Estadual “Professor Placidio Braga Nogueira”, no Parque Alvorada, em Presidente Prudente, onde a jovem estudava, lamentou a morte da aluna e se solidarizou com amigos e parentes.

