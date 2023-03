Quatis alerta população sobre casos confirmados de impetigo; saiba o que é e como prevenir

Três casos já foram diagnosticados no município. Doença é uma infecção na pele com alto risco de contágio, mais comum em crianças. Impetigo

Getty Images via BBC

A prefeitura de Quatis (RJ) divulgou nesta quinta-feira (2) um alerta sobre impetigo, uma infecção na pele com alto risco de contágio, mais comum em crianças. Até a publicação desta reportagem, três casos haviam sido confirmados no município.

No comunicado, foram passadas à população orientações sobre como agir em caso de contágio da doença.

Outras medidas também estão sendo tomadas pelo poder público para evitar a disseminação do impetigo. Desde a última segunda-feira (27), a Secretaria Municipal de Saúde disponibiliza o atendimento clínico gratuito com médico dermatologista para quem identificar sintomas.

Além da consulta com médico especialista, também estão sendo promovidas:

ações de combate e análise da doença, como visita de enfermeira responsável por áreas de risco para identificação de casos

disponibilização de todos os medicamentos necessários

garantia das medidas de isolamento em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação nas escolas

campanha de divulgação das orientações e medidas de controle (clica para acessar o documento)

“A lesão inicial, muitas vezes, se parece com uma bolha de queimadura de cigarro, e as bolhas podem aparecer no tronco, face, mãos, dobras da pele, tornozelo ou dorso dos pés, coxas e nádegas. Com a identificação destes sintomas, as famílias podem procurar a unidade de saúde mais próxima da sua residência para avaliar o caso”, explicou o secretário de Saúde de Quatis, Lucas Silva.

Dra. Ana Escobar explica o que é impetigo

Doutora Ana responde: Você sabe o que é impetigo?

Vamos entender melhor?

O impetigo é uma lesão de pele contaminada por bactérias, que pode se espalhar pelas áreas adjacentes e/ou em outras regiões do corpo.

Tudo pode começar, por exemplo, com uma picada de insetos. Esta é normalmente a forma mais comum de aquisição do impetigo em crianças. A picada coça. Coça tanto que, sem perceber, as crianças friccionam a pele com tanta força a ponto de fazer uma lesão com saída de sangue.

Acontece que nossa pele é naturalmente colonizada por milhares de bactérias. Algumas são inofensivas e outras nem tanto.

O resultado? As bactérias mais agressivas, dentre as quais se destacam o estreptococos e o estafilococos aproveitam a lesão formada e lá encontram ambiente propício para se proliferar.

A lesão torna-se, assim, uma ferida contaminada com pus e muitas vezes com uma casquinha dura. Este é o impetigo.

O grande problema é que esta lesão também coça. Quando os dedinhos das crianças tocam esta lesão, ficam também contaminados com as bactérias, principalmente embaixo das unhas. Basta, portanto, encostar em outra ferida ou em outro local com defesas mais reduzidas para fazer outra lesão. E assim o impetigo vai se espalhando.

Tem tratamento?

Sim. O impetigo tem tratamento e é totalmente eficaz. Consiste na limpeza local do ferimento, assepsia e eventualmente pomadas com antibióticos, sempre orientadas pelo médico. Dependendo da extensão das lesões, indica-se também antibioticoterapia por via oral.

Quais as sequelas?

O impetigo causado pelo estreptococos pode causar uma complicação não muito desejada que se chama glomerulonefrite difusa aguda ou nefrite, como é mais popularmente conhecida.

Algumas crianças podem apresentar um tipo de inflamação no rim, em decorrência da infecção pelo Estreptococos. As crianças acometidas apresentam sangue na urina, inchaço no rosto e pressão alta. Este quadro pode ser preocupante e normalmente requer hospitalização para tratamento.

Clique aqui e siga o g1 no Instagram

VÍDEOS: as notícias que foram ao ar na TV Rio Sul

Mata