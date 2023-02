Quatro blocos desfilam nesta terça em Porto Velho; veja programação

Folia acontece na Zona Leste e também no tradicional Circuito Pinheiro. Edição do Bloco Porto Maria no Carnaval de 2016

Toni Francis/Arquivo g1

Esta terça-feira de Carnaval terá quatro blocos desfilando pelas ruas de Porto Velho. A folia vai acontecer no centro da capital rondoniense, no tradicional circuito da avenida Pinheiro Machado, e ainda na Zona Leste.

Fique por dentro da lista de blocos:

21 de fevereiro, terça-feira

Bloco das Kaxorras (Circuito Três Marias, na Zona Leste)

Porto Maria (Circuito Pinheiro)

Leste Folia (Praça CEU)

Quase Gay (Rua Guaruba, 18, Tucumanzal)

Mas não acabou ainda não. No sábado (25) acontece o último desfile de rua com o Axé Folia Mix. Clique e confira a programação completa do Carnaval 2023.

