Quatro caminhões se envolvem em engavetamento na Serra das Araras, em Piraí

Acidente aconteceu no km 229, no sentido Rio de Janeiro. Segundo a CCR RioSP, motorista de um dos veículos teve ferimentos leves, recebeu atendimento médico e foi liberado no local. Engavetamento na Serra das Araras, em Piraí

Um engavetamento envolvendo quatro caminhões deixou o trânsito lento na Serra das Araras, em Piraí (RJ), na tarde desta segunda-feira (23). O acidente aconteceu na altura do km 229, na pista sentido Rio de Janeiro.

De acordo com a CCR RioSP, concessionária que administra a rodovia, o motorista de um dos veículos sofreu ferimentos leves, recebeu atendimento médico e foi liberado ainda no local.

Por conta do acidente, a faixa da direita precisou ser interditada. Por volta de 17h40, o trânsito fluía apenas pela faixa da esquerda. Neste horário, o congestionamento no trecho era de 13 quilômetros.

A concessionária enviou equipe para retirar os veículos e liberar a pista totalmente. Não há previsão para a conclusão do serviço.

