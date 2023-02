quatro-carros-e-duas-motos-se-envolvem-em-acidente-na-avenida-hermes-da-fonseca-em-natal

Duas pessoas, ocupantes de uma moto, foram levadas para o Pronto-socorro Clóvis Sarinho e um outro motociclista teve um ferimento no dedo. Sentido Zona Leste da avenida foi interditado. Acidente na Hermes da Fonseca, em Natal

Geraldo Jerônimo/Inter TV Cabugi

Quatro carros e duas motos se envolveram em um acidente na tarde desta quinta-feira (2) na Avenida Hermes da Fonseca, na Zona Leste de Natal .

Um casal que estava em uma das motos ficou ferido e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Pronto-Socorro Clóvis Sarinho. Um outro motociclista sofreu um ferimento em um dedo e foi atendido no local.

O acidente aconteceu após o motorista de um veículo do tipo HB20, de cor branca, perder o controle do carro e colidir com uma moto. Os dois estavam no sentido Zona Sul.

A moto, então, bateu em um carro que estava em um sinal para fazer o retorno ou entrar na Rua Ângelo Varela, no Tirol. Com o impacto, esse carro seguiu para o sentido contrário da Hermes da Fonseca e atingiu outros dois carros e mais uma moto.

Casal na moto ficou ferido e foi levado ao Clóvis Sarinho

Geraldo Jerônimo/Inter TV Cabugi

O sentido Zona Leste da Hermes da Fonseca ficou completamente interditado por conta do acidente, sem possibilidade de passagem por nenhuma das faixas. Por isso, o trânsito foi desviado por agentes da Secretaria de Mobilidade Urbana (STTU), que também orientaram o tráfego no outro sentido em função dos atendimentos do Samu.

Os ocupantes da primeira moto atingida foram os socorridos para o Pronto-Socorro Clóvis Sarinho. Os ocupantes da outra moto tiveram ferimentos leves.

Carro branco bateu em uma moto no sentido Zona Sul

Geraldo Jerônimo/Inter TV Cabugi

