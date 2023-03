Quatro casas e apartamento são interditados por risco de deslizamento de terra em Barra Mansa

Residências ficam no bairro Verbo Divino. Segundo a Defesa Civil, asfalto da estrada cedeu e provocou a queda de barreira de um barranco que está localizado em uma rua acima das residências. Medida é para garantir a segurança dos moradores. Imóveis são interditados por risco de deslizamento de terra em Barra Mansa

Quatro casas e um apartamento foram interditados na noite de sábado (11) em Barra Mansa (RJ). Os imóveis ficam na Rua Doutor Melchior Porto Nunes, no bairro Verbo Divino.

Segundo a Defesa Civil, o asfalto da estrada cedeu e provocou o deslizamento de terra de um barranco que está localizado em uma rua acima das residências. Ninguém passava pelo local no momento do desabamento. Portanto, não houve feridos.

A interdição foi para proteger os moradores, pois há risco de novas quedas de barreiras em caso de chuvas.

Ao todo, seis famílias ficaram desalojadas e foram encaminhadas para a casa de parentes. Equipes da assistência social do município estão acompanhando os moradores.

Quatro casas e um apartamento são interditados em Barra Mansa

Ainda de acordo com a Defesa Civil, a erosão foi provocada pelo excesso de chuva que atingiu o município nos últimos dias. O volume acumulado foi de 52 milímetros nas últimas 24 horas.

” O desabamento foi devido ao volume de chuva que infiltrou no asfalto e acabou gerando pontos de erosão. Agora, seguimos monitorando a área, estamos aguardando o laudo do Departamento de Recursos Minerais informando qual é o estágio daquela erosão, se tem riscos de aumentar e se pode gerar outros danos na área pública”, explicou João Vitor Silva, coordenador da Defesa Civil de Barra Mansa.

A estrada foi fechada para a passagem de veículos e pedestres. Agentes do órgão estavam monitorando o local e mapeando possíveis pontos de novas erosões na tarde deste domingo (12).

Em caso de emergência, os moradores podem entrar em contato com a Defesa Civil pelo WhatsApp, pelo número (24) 98121-3427.

